В Уфе перевернулся гидроцикл с парнем и девушкой

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Первый выходной майских праздников в Уфе ознаменовался происшествием на воде. 29 апреля вечером на реке Белой в Уфе. На воде перевернулся гидроцикл с парнем и девушкой и к счастью на помощь им оперативно прибыли спасатели с ближайшей водно-спасательной станции.
На борт спасательного катера из воды переместили пассажирку гидроцикла, а его водитель, 29-летний мужчина, смог добраться до суши сам.
В Управлении гражданской защиты Уфы жителям города напомнили, что при катании на гидроциклах необходимо соблюдать меры безопасности. А именно постоянно следить за скоростным режимом и не совершать резких разворотов на большой скорости и не выходить на воду без спасательных жилетов.
Напомним, в УГЗ еще вчера жителей Уфы предупредили о недопустимости начинать купальный сезон в необычайно жаркие дни майских праздников.