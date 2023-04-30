В Уфе перевернулся гидроцикл с парнем и девушкой

В Управлении гражданской защиты Уфы жителям города напомнили, что при катании на гидроциклах необходимо соблюдать меры безопасности. А именно постоянно следить за скоростным режимом и не совершать резких разворотов на большой скорости и не выходить на воду без спасательных жилетов.