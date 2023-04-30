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В Уфе перевернулся гидроцикл с парнем и девушкой

30 апреля 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Уфе спасатели вытащили из воды пассажирку перевернувшегося гидроцикла на реке Белой

К счастью рулевой водной машины сам добрался до берега и в происшествии никто не пострадал.

Первый выходной майских праздников в Уфе ознаменовался происшествием на воде. 29 апреля вечером на реке Белой в Уфе. На воде перевернулся гидроцикл с парнем и девушкой и к счастью на помощь им оперативно прибыли спасатели с ближайшей водно-спасательной станции.

На борт спасательного катера из воды переместили пассажирку гидроцикла, а его водитель, 29-летний мужчина, смог добраться до суши сам.

В Управлении гражданской защиты Уфы жителям города напомнили, что при катании на гидроциклах необходимо соблюдать меры безопасности. А именно постоянно следить за скоростным режимом и не совершать резких разворотов на большой скорости и не выходить на воду без спасательных жилетов.

Напомним, в УГЗ еще вчера жителей Уфы предупредили о недопустимости начинать купальный сезон в необычайно жаркие дни майских праздников.

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