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Posted 30 апреля 05:30

Published 30 апреля 05:30

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

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В Сербии впервые закупили партию башкирского меда

30 апреля 2023, 05:30
Более 20 тонн башкирского цветочного меда, экспортировало предприятие из Уфы в Сербию.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ, партию натурального пчелиного продукта общим весом 20 тыс. 400 кг эта страна закупила в Башкирии впервые.

Продукция пчеловодов республики перед отгрузкой проконтролирована специалистами управления Россельхознадзора по республике, отобранные пробы меда прошли все требуемые страной-импортером лабораторные исследования в подведомственной лаборатории.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70%, по сравнению с 2020 годом.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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