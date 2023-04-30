В Сербии впервые закупили партию башкирского меда

Posted 30 апреля 05:30
Published 30 апреля 05:30
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ, партию натурального пчелиного продукта общим весом 20 тыс. 400 кг эта страна закупила в Башкирии впервые.
Продукция пчеловодов республики перед отгрузкой проконтролирована специалистами управления Россельхознадзора по республике, отобранные пробы меда прошли все требуемые страной-импортером лабораторные исследования в подведомственной лаборатории.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70%, по сравнению с 2020 годом.