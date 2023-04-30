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В дни генеральных репетиций Парада Победы в Уфе перекроют проспект Октября

30 апреля 2023, 07:32
Фото: 1MI

4 и 7 мая в Уфе с 17 до 21 перекроют проспект Октября от Южного до Северного проезда

В это время по проспекту будут проходить военнослужащие, 7 мая на улицу выйдет также наземная и воздушная техника.

Стало известно о том, что в четверг 4 мая и в воскресенье 7 мая на протяжении двух часов в Уфе  будет перекрыт участок проспекта Октября от Южного до Северного проезда, иначе говоря от колеса обозрения и до гостиницы Азимут. С 19 до 22 часов на указанном участке будет проходить генеральная репетиция парада Победы. Однако часть проспекта перекрывать начнут уже в 17 часов.

4 мая будут проходить генеральные репетиции торжественного прохождения военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов, кадетов учебных заведений. 7 мая к репетиции присоединится также наземная и воздушная техника.

Напомним, в нынешнем году в Уфе, как и по всей России отменили шествие Бессмертного полка. Желающим почтить память героев Великой Отечественной войны предложили альтернативные способы.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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