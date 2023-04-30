В дни генеральных репетиций Парада Победы в Уфе перекроют проспект Октября

Стало известно о том, что в четверг 4 мая и в воскресенье 7 мая на протяжении двух часов в Уфе будет перекрыт участок проспекта Октября от Южного до Северного проезда, иначе говоря от колеса обозрения и до гостиницы Азимут. С 19 до 22 часов на указанном участке будет проходить генеральная репетиция парада Победы. Однако часть проспекта перекрывать начнут уже в 17 часов.