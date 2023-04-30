В дни генеральных репетиций Парада Победы в Уфе перекроют проспект Октября

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Стало известно о том, что в четверг 4 мая и в воскресенье 7 мая на протяжении двух часов в Уфе будет перекрыт участок проспекта Октября от Южного до Северного проезда, иначе говоря от колеса обозрения и до гостиницы Азимут. С 19 до 22 часов на указанном участке будет проходить генеральная репетиция парада Победы. Однако часть проспекта перекрывать начнут уже в 17 часов.
4 мая будут проходить генеральные репетиции торжественного прохождения военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов, кадетов учебных заведений. 7 мая к репетиции присоединится также наземная и воздушная техника.
Напомним, в нынешнем году в Уфе, как и по всей России отменили шествие Бессмертного полка. Желающим почтить память героев Великой Отечественной войны предложили альтернативные способы.