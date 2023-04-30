В Башкирии выросло количество предпринимателей

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. В республике на реализацию мероприятий, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотрены ассигнования в сумме 694,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 680,6 млн рублей, регионального — 13,9 млн рублей.