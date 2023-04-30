В Башкирии выросло количество предпринимателей

Posted 30 апреля 11:06
Published 30 апреля 11:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Одновременно активно развивается и институт самозанятых. Их количество на конец марта составило 138,4 тыс. человек, увеличившись на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эффективным инструментом поддержки предпринимательских инициатив в республике является институт бизнес-шерифов — они есть в каждом муниципалитете. За первый квартал бизнес-шерифы рассмотрели 1064 проекта, общая сумма заявленных вложений составляет 40,4 млрд рублей. На этапе реализации находятся 217 проектов, создано 865 новых рабочих мест. Общая стоимость проектов достигает 6,5 млрд рублей.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. В республике на реализацию мероприятий, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотрены ассигнования в сумме 694,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 680,6 млн рублей, регионального — 13,9 млн рублей.