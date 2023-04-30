В Башкирии пьяный ребенок угнал авто у вахтовички с помощью отвертки и уехал кататься

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов рассказал удивительную историю из Нефтекамска, которая чудом завершилась не трагедией, а задержанием. Однако правонарушитель оказался 14-летним мальчиком, опекает которого бабушка.
Мальчик попался инспекторам ДПС, двигаясь пьяным на угнанной «двенашке». Оказалось, что он отверткой вскрыл автомобиль местной жительницы, которая уехала работать на вахту. В бардачке отечественного авто паренек нашел ключи и отправился на встречу приключениям. Но вместо приключений к счастью на его пути попались инспекторы ДПС, которые вызвали бабушку, при которой и освидетельствовали ее внука, который как и предполагалось оказался пьян.
— Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности законных представителей молодого человека, — сообщил Владимир Севастьянов.
Напомним, в конце марта подросток в Башкирии на угнанном авто отправился кататься с друзьями и попал в ДТП, в котором скончался сам.