В Башкирии пьяный ребенок угнал авто у вахтовички с помощью отвертки и уехал кататься

Мальчик попался инспекторам ДПС, двигаясь пьяным на угнанной «двенашке». Оказалось, что он отверткой вскрыл автомобиль местной жительницы, которая уехала работать на вахту. В бардачке отечественного авто паренек нашел ключи и отправился на встречу приключениям. Но вместо приключений к счастью на его пути попались инспекторы ДПС, которые вызвали бабушку, при которой и освидетельствовали ее внука, который как и предполагалось оказался пьян.