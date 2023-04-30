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В Башкирии пьяный ребенок угнал авто у вахтовички с помощью отвертки и уехал кататься

30 апреля 2023, 11:47
Фото: 1MI
14-летний житель Нефтекамска в столь юном возрасте умеет водить авто и ловко орудует отверткой.

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов рассказал удивительную историю из Нефтекамска, которая чудом завершилась не трагедией, а задержанием. Однако правонарушитель оказался 14-летним мальчиком, опекает которого бабушка.

Мальчик попался инспекторам ДПС, двигаясь пьяным на угнанной «двенашке». Оказалось, что он отверткой вскрыл автомобиль местной жительницы, которая уехала работать на вахту. В бардачке отечественного авто паренек нашел ключи и отправился на встречу приключениям. Но вместо приключений к счастью на его пути попались инспекторы ДПС, которые вызвали бабушку, при которой и освидетельствовали ее внука, который как и предполагалось оказался пьян.

— Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности законных представителей молодого человека, — сообщил Владимир Севастьянов.

Напомним, в конце марта подросток в Башкирии на угнанном авто отправился кататься с друзьями и попал в ДТП, в котором скончался сам.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Общество
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