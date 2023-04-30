В Башкирии откроют четыре виртуальных концертных зала

Posted 30 апреля 09:30
Published 30 апреля 09:30
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Четыре виртуальных концертных зала откроются в Благовещенске, Салавате, Кумертау и Уфе в Башкирии по нацпроекту «Культура», сообщили в республиканском министерстве культуры.
— До конца этого года планируем открыть еще четыре виртуальных концертных зала: в городах Благовещенске, Салавате и Кумертау, а также на базе Национального симфонического оркестра республики [в Уфе]. Всего с 2019 года мы привлекли для создания модельных библиотек и виртуальных концертных залов порядка 130 миллионов федеральных средств, — отметила министр культуры республики Амина Шафикова.
Открытие таких залов позволяет создать равные возможности для граждан по доступу к лучшим музыкальным произведениям. По нацпроекту также планируется оснастить существующие помещения современным техническим оборудованием, чтобы транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи.
Сейчас в Башкирии действует 106 виртуальных залов, открытых на базе городских и районных дворцов и домов культуры, модельных библиотек, сельских многофункциональных клубов, модельных клубов и других учреждений.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.