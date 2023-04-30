В Башкирии откроют четыре виртуальных концертных зала

— До конца этого года планируем открыть еще четыре виртуальных концертных зала: в городах Благовещенске, Салавате и Кумертау, а также на базе Национального симфонического оркестра республики [в Уфе]. Всего с 2019 года мы привлекли для создания модельных библиотек и виртуальных концертных залов порядка 130 миллионов федеральных средств, — отметила министр культуры республики Амина Шафикова.