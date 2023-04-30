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В Башкирии играя в реке утонула девочка, ее подруга в реанимации с переохлаждением

30 апреля 2023, 12:54
Фото: 1MI
Дети в компании из пяти человек играли в воде без взрослых.

В Башкирии аномальная жара открыла сезон трагедий на воде раньше обычного. Так пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает о гибели в реке Кысынды девочки 2016 года рождения. Еще одна девочка 2015 года рождения сейчас находится в реанимации с переохлаждением. Инцидент произошел в селе заитово Архангельского района.

Утонувшую девочку из реки извлекли местные жители. По предварительным данным компания из пяти детей играла в воде и взрослых рядом с ними не было. Причины и обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

УГЗ Уфы уже предупреждало о том, что даже в жару вода еще не прогрелась, а дно может быть опасным из-за коряг и мусора. Купаться сейчас крайне опасно для жизни и делать этого нельзя до официального начала купального сезона.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
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