В Башкирии играя в реке утонула девочка, ее подруга в реанимации с переохлаждением

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Башкирии аномальная жара открыла сезон трагедий на воде раньше обычного. Так пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает о гибели в реке Кысынды девочки 2016 года рождения. Еще одна девочка 2015 года рождения сейчас находится в реанимации с переохлаждением. Инцидент произошел в селе заитово Архангельского района.
Утонувшую девочку из реки извлекли местные жители. По предварительным данным компания из пяти детей играла в воде и взрослых рядом с ними не было. Причины и обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
УГЗ Уфы уже предупреждало о том, что даже в жару вода еще не прогрелась, а дно может быть опасным из-за коряг и мусора. Купаться сейчас крайне опасно для жизни и делать этого нельзя до официального начала купального сезона.