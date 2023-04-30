В Башкирии до конца весны можно выбрать проекты для благоустройства

В случае проблем при авторизации можно обратиться к волонтерам, их более 1000 человек. В период голосования добровольцы будут работать на информационных точках в общественных местах. Любой желающий может вступить в их ряды, регистрация открыта до 31 мая по ссылке: https://dobro.ru/event/10333838.