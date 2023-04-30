В Башкирии до конца весны можно выбрать проекты для благоустройства

Posted 30 апреля 06:39
Published 30 апреля 06:39
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
На сегодняшний день проголосовали более 122 тыс. человек. Самые активные среди муниципалитетов республики — Салаватский, Стерлибашевский, Дюртюлинский, Калтасинский и Илишевский районы.
Голосование продолжится до 31 мая на платформе 2.gorodsreda.ru.
— Благодаря голосованию сами жители определяют первоочередные объекты для благоустройства. В этом году в нем принимают участие 185 наших территорий из 63 муниципальных образований, — отметила и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.
К голосованию допускаются граждане старше 14 лет. Участник может выбрать одну территорию или проголосовать за ранее отобранные дизайн-проекты. Победившие объекты будут благоустроены в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В случае проблем при авторизации можно обратиться к волонтерам, их более 1000 человек. В период голосования добровольцы будут работать на информационных точках в общественных местах. Любой желающий может вступить в их ряды, регистрация открыта до 31 мая по ссылке: https://dobro.ru/event/10333838.
Напомним, в прошлом году в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства приняли участие 565 882 жителя Башкирии. Лидерами по активности населения стали города Октябрьский и Стерлитамак, Бижбулякский и Дюртюлинский районы. На общероссийской платформе от Башкортостана были представлены 122 объекта.