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Одежда, которую знают все: что связывает модельера Вячеслава Зайцева с Башкирией

30 апреля 2023, 17:39
Фото: ufacity.info
Зайцев и председатель Совета директоров Уфимской трикотажной фабрики Зухра Исмагилова, 2013 год
Вечером 30 апреля стало известно об уходе из жизни российского модельера Вячеслава Зайцева — об этом сообщили российские СМИ, в том числе Рен-ТВ и «Известия». Однако мало кто знает, что Зайцев нередко бывал в Башкирии — рассказываем, какую роль он сыграл в башкирской моде

В 2013 году стало известно, что Уфимская трикотажная фабрика представила совместную коллекцию с Вячеславом Зайцевым в рамках Недели моды в Москве. Тогда в тандеме с мэтром были созданы шесть разных тем женской одежды, дополненных несколькими комплектами мужской. Образы были разными — от разноцветных до нежных белых платьев с этническими вставками и вышивкой, а также черно-белые сочетания.

Как тогда рассказала председатель Совета директоров Уфимской трикотажной фабрики Зухра Исмагилова, ее сотрудничество с Вячеславом Зайцевым началось в том же году на конференции по проблемам развития легкой промышленности в Вологде. Изначально уфимская фабрика выпустила совместно с Зайцевым школьную форму. Для работы над коллекцией модельер несколько раз прилетал в Уфу и, по его признанию, «получил огромное удовольствие от работы с предприятием». Всем известную трикотажную форму в итоге внедрили в школьную систему.

Фото: ufacity.info

«Коллекция очень перспективна для запуска в серийное производство, и выпускаться она будет однозначно в Уфе В Уфе я увидел новейшее оборудование, квалифицированных сотрудников, талантливых дизайнеров. В Уфе действует фирменный салон нашего Дома моды, и я доволен спросом, который есть на нашу продукцию в вашей республике, - цитирует слова Вячеслава Зайцев мэрия Уфы.

Фото: ufacity.info
#Валерия Панаева
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