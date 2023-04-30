Одежда, которую знают все: что связывает модельера Вячеслава Зайцева с Башкирией

Как тогда рассказала председатель Совета директоров Уфимской трикотажной фабрики Зухра Исмагилова, ее сотрудничество с Вячеславом Зайцевым началось в том же году на конференции по проблемам развития легкой промышленности в Вологде. Изначально уфимская фабрика выпустила совместно с Зайцевым школьную форму. Для работы над коллекцией модельер несколько раз прилетал в Уфу и, по его признанию, «получил огромное удовольствие от работы с предприятием». Всем известную трикотажную форму в итоге внедрили в школьную систему.