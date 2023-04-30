Одежда, которую знают все: что связывает модельера Вячеслава Зайцева с Башкирией

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
В 2013 году стало известно, что Уфимская трикотажная фабрика представила совместную коллекцию с Вячеславом Зайцевым в рамках Недели моды в Москве. Тогда в тандеме с мэтром были созданы шесть разных тем женской одежды, дополненных несколькими комплектами мужской. Образы были разными — от разноцветных до нежных белых платьев с этническими вставками и вышивкой, а также черно-белые сочетания.
Как тогда рассказала председатель Совета директоров Уфимской трикотажной фабрики Зухра Исмагилова, ее сотрудничество с Вячеславом Зайцевым началось в том же году на конференции по проблемам развития легкой промышленности в Вологде. Изначально уфимская фабрика выпустила совместно с Зайцевым школьную форму. Для работы над коллекцией модельер несколько раз прилетал в Уфу и, по его признанию, «получил огромное удовольствие от работы с предприятием». Всем известную трикотажную форму в итоге внедрили в школьную систему.
«Коллекция очень перспективна для запуска в серийное производство, и выпускаться она будет однозначно в Уфе В Уфе я увидел новейшее оборудование, квалифицированных сотрудников, талантливых дизайнеров. В Уфе действует фирменный салон нашего Дома моды, и я доволен спросом, который есть на нашу продукцию в вашей республике, - цитирует слова Вячеслава Зайцев мэрия Уфы.