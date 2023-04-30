Уфимцев предупредили о смертельной опасности жары на майских праздниках

Спасатели просят уфимцев воздержаться от столь рискованной процедуры, так как вода в отличии от воздуха прогреться до комфортных и главное безопасных температур не успеет. Не менее важно и то, что закончилось половодье лишь около недели назад, а прибрежные территории рек и озер усыпаны принесенным мусором и корягами.