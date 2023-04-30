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Уфимцев предупредили о смертельной опасности жары на майских праздниках

30 апреля 2023, 04:20
Фото: 1MI

Спасатели УГЗ Уфы предупредили, чем может окончиться преждевременное купание в жару

30 апреля в Уфе столбик термометра поднимется до 27 градусов, а 1 мая перешагнет 30-градусную отметку.

Спасатели Управления гражданской защиты города Уфы обратились к гражданам с важным заявлением. Необычайное для весны и в частности для апреля тепло перерастает в настоящую жару, вкупе с майскими праздниками и что уж таить, алкогольными возлияниями на природе, это может побудить особо отчаянных открыть купальный сезон раньше срока.

Спасатели просят уфимцев воздержаться от столь рискованной процедуры, так как вода в отличии от воздуха прогреться до комфортных и главное безопасных температур не успеет. Не менее важно и то, что закончилось половодье лишь около недели назад, а прибрежные территории рек и озер усыпаны принесенным мусором и корягами.

В УГЗ сообщают, что скоро водолазы очистят дно акватории городских пляжей, там появятся лежаки, зонты и прочий инвентарь, пройдет обработка от клещей и грызунов.

Напомним, 29 апреля в башкирском Белорецке вода унесла жизнь подростка, который с друзьями находился на обрыве и поскользнувшись упал в реку Белую. Из воды его вытащили его друзья, но ни им, ни спасателям, ни медикам скорой помощи спасти его к сожалению не удалось.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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