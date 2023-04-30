Уфимцев предупредили о смертельной опасности жары на майских праздниках

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Спасатели Управления гражданской защиты города Уфы обратились к гражданам с важным заявлением. Необычайное для весны и в частности для апреля тепло перерастает в настоящую жару, вкупе с майскими праздниками и что уж таить, алкогольными возлияниями на природе, это может побудить особо отчаянных открыть купальный сезон раньше срока.
Спасатели просят уфимцев воздержаться от столь рискованной процедуры, так как вода в отличии от воздуха прогреться до комфортных и главное безопасных температур не успеет. Не менее важно и то, что закончилось половодье лишь около недели назад, а прибрежные территории рек и озер усыпаны принесенным мусором и корягами.
В УГЗ сообщают, что скоро водолазы очистят дно акватории городских пляжей, там появятся лежаки, зонты и прочий инвентарь, пройдет обработка от клещей и грызунов.
Напомним, 29 апреля в башкирском Белорецке вода унесла жизнь подростка, который с друзьями находился на обрыве и поскользнувшись упал в реку Белую. Из воды его вытащили его друзья, но ни им, ни спасателям, ни медикам скорой помощи спасти его к сожалению не удалось.