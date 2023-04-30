Сухость и дискомфорт: Башкирию уже в мае может настигнуть засуха

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Хорошая погода, а точнее аномальное для апреля и мая тепло в Башкирии это не только хорошо. Ведь дожди и прохлада нужны не меньше теплых деньков, тем более что без них не миновать засухи и маловодья, что чревато последствиями. Достаточно вспомнить как Башкирия изнывала от жары в 2021 году и вопросы о засухе и необходимости мелиорации в Башкирии поднимались даже на Прямой Линии с президентом России Владимиром Путиным. Летом 2021 года в 15 районах Башкирии из-за засухи вводили ЧС.
В нынешнем году засушливое лето грозит не просто повториться, а усугубиться. Так важные и показательные данные поступали еще до начала паводка, который начался в республике на неделю раньше обычного, можно сказать, что большая вода прошла еще в конце марта, по официальным же данным Башгидрометцентра он начался в первые дни апреля.
Уровень воды в реке Белой по сравнению с прошлым годом во время паводка был более чем на полтора метра меньше. При том, что в позапрошлом 2021 году он был еще выше, в сравнении с показателями нынешнего года разница составила уже более 330 сантиметров.
Сегодня, 30 апреля река Белая у Уфы имеет уровень 89 сантиметров, в конце апреля 2022 года уровень реки в это время был 228 сантиметров, а в позапрошлом — 318 сантиметров.
Напомним прогноз на май Mkset публиковал ранее и он только подтверждает, что температура в республике будет непривычной.