Сухость и дискомфорт: Башкирию уже в мае может настигнуть засуха

Хорошая погода, а точнее аномальное для апреля и мая тепло в Башкирии это не только хорошо. Ведь дожди и прохлада нужны не меньше теплых деньков, тем более что без них не миновать засухи и маловодья, что чревато последствиями. Достаточно вспомнить как Башкирия изнывала от жары в 2021 году и вопросы о засухе и необходимости мелиорации в Башкирии поднимались даже на Прямой Линии с президентом России Владимиром Путиным. Летом 2021 года в 15 районах Башкирии из-за засухи вводили ЧС.