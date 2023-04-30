Показал болячку и сон с собакой: смотрим, как звезды Башкирии чиллят на майских

Отправившись на страничку Гузель Шарафутдиновой, широко известной как татарка в Сочи, а также по своим бьюти-курсам и прочей деятельности, мы сорвали куш. Блогер из Агидели с друзьями из Уфы оказалась на Дне Рождении ее подруги, тоже уфимки Алины Ахмадиевой. Как шутит Гузель Шарафутдинова шикарный первомай устроил супруг Алины Ахмадиевой Азат Валеев, писатель книг об инвестициях. При углублении в досуг и истории стало понятно, что мерседесы и рестораны в Дубае - это архив, а сейчас Валеев и Ахмадеева уже в Перу. На первомай, предположительно, планируется некий ретрит.