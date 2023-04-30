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Published Сегодня, 14:01

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Показал болячку и сон с собакой: смотрим, как звезды Башкирии чиллят на майских

30 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI
Посмотрели чем занимаются звезды Башкирии и известные уроженцы республики.

Майские выходные в разгаре и мы решили подглядеть в замочную скважину. Пробежались по сетям звезд Башкирии и тех, кто уже давно стал звездой федерального масштаба, но родился в Башкирии и остается гордостью республики.

Mkset посмотрел аккаунты башкирских селебрити в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая внесена в реестр экстремистских организаций, ее деятельность в России по поддержанию указанных соцсетей признана экстремистской деятельностью). 

Сначала рабочие моменты, потом сантименты

Сердар Камбаров в субботу 29 апреля работал. Бьюти-сфера, пожалуй, не знает ни праздников, ни выходных. Сначала гуру мейк-апа преображал длинноволосого красавца-мужчину, а затем отдыхал в восточном ресторане в мужской компании. 30 апреля Камбаров проводил дома и поделился с подписчиками милыми кадрами — его место рядом с уснувшей супругой занял пес.

Фото: Instagram Сердара Камбарова (соцсеть запрещена в РФ)

Я искал медь, а нашел золото

Отправившись на страничку Гузель Шарафутдиновой, широко известной как татарка в Сочи, а также по своим бьюти-курсам и прочей деятельности, мы сорвали куш. Блогер из Агидели с друзьями из Уфы оказалась на Дне Рождении ее подруги, тоже уфимки Алины Ахмадиевой. Как шутит Гузель Шарафутдинова шикарный первомай устроил супруг Алины Ахмадиевой Азат Валеев, писатель книг об инвестициях. При углублении в досуг и истории стало понятно, что мерседесы и рестораны в Дубае - это архив, а сейчас Валеев и Ахмадеева уже в Перу. На первомай, предположительно, планируется некий ретрит.

вот такие праздники и маршрутывот такие праздники и маршруты
вот такие праздники и маршрутывот такие праздники и маршруты
вот такие праздники и маршрутывот такие праздники и маршруты
вот такие праздники и маршрутывот такие праздники и маршруты
вот такие праздники и маршруты
Фото: Instagram Гузель Шарафутдиновой и Алины Ахмадиевой (соцсеть запрещена в РФ)

Работа-Дом

Классической и проверенной схемы дом-работа придерживаются известные мужчины из Башкирии. Рустам Набиев, который, с его же слов, из-за некоторых моментов в состоянии его здоровья прекратил восхождения на высочайшие точки земли, дома все равно не сидит. Так, вчера он принимал участие в инклюзивном хоккейном чемпионате, где «татары наконец-то затащили». Чуть позже Набиев выложил фото из самолета и сообщил, что летит в родную Уфу.

дом и работа это всегда достойный выбордом и работа это всегда достойный выбор
дом и работа это всегда достойный выбордом и работа это всегда достойный выбор
дом и работа это всегда достойный выбордом и работа это всегда достойный выбор
дом и работа это всегда достойный выбор
Фото: Instagram Рустама Набиева (соцсеть запрещена в РФ)

Народный артист республики Башкортостан Айдар Галимов тоже работает, в его соцсетях фото и видео с концерта в Мияках и Бижбуляке. Федеральная телезвезда родом из Башкирии Ляйсан Утяшева тоже занята работой. Все сториз в ее соцсетях рекламируют ее кулинарное ток-шоу.

работа и в выходнойработа и в выходной
работа и в выходнойработа и в выходной
работа и в выходной
Фото: Insagram Ляйсан Утяшевой и Айдара Галимова (соцсеть запрещена в РФ)

Работа и отдых

О том, что советник главы Башкирии и заслуженный артист Башкирии и Татарстана Элвин Грей сегодня работал с самого утра, мы уже рассказывали. Однако, как следует потрудившись с утра, артист анонсировал конкурс и поехал отдыхать.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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