Нет желающих прочистить дымоход: Тендер на ремонт домов без газа в Уфе объявлен вновь

Управление мэрии Уфы по обеспечению жизнедеятельности города повторно объявило поиск подрядчика, который готов взяться за ремонт дымоходов, а точнее за восстановление их герметичности. С первого раза найти желающих не удалось, на участие в аукционе с начальной (максимальной) ценой контракта более 31 млн рублей не поступило ни одной заявки и аукцион что называется зашел на второй круг.