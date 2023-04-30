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Нет желающих прочистить дымоход: Тендер на ремонт домов без газа в Уфе объявлен вновь

30 апреля 2023, 11:06
Фото: mkset.ru

В Уфе не нашлось желающих заняться дымоходами домов без газа даже за 31 млн рублей

Желающих восстановить герметичность дымоходов, из-за которых более 40 домов лишились газа, не нашлось.

Управление мэрии Уфы по обеспечению жизнедеятельности города повторно объявило поиск подрядчика, который готов взяться за ремонт дымоходов, а точнее за восстановление их герметичности. С первого раза найти желающих не удалось, на участие в аукционе с начальной (максимальной) ценой контракта более 31 млн рублей не поступило ни одной заявки и аукцион что называется зашел на второй круг.

В новой закупке однако кое-что изменилось, но это не стоимость, а сроки выполнения работ. Если по условиям первого аукциона работы необходимо было завершить ло конца июля нынешнего года, то новые условия прдлили срок на месяц. Второй аукцион был размещен 25 апреля и заявки желающие могут подать вплоть до 2 мая.

Напомним, после громких скандалов и нескончаемых жалоб на жизнь без газа в том числе и в самом сердце Уфы прокуратур Советского района инициировала возбуждение уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. Проверка надзорного ведомства установила и то, что от газа дома были отключены именно из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Власти приняли решение выделить 30 млн рублей, а точнее перераспределить средства, заложенные на ремонт подъездов. В марте об этом заявил премьер-министр республики Андрей Назаров. Тогда же он предупредил, что однократное финансирование направленно на решение уже существующих проблем, В будущем же работа в данном направлении должна выстраиваться системно, дабы избежать случаев аварийного отключения газоснабжения.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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