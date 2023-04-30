Как изменится график доставки пенсий в майские праздники в Башкирии

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Традиционно пенсия приходит раньше положенного времени в случае если ее стабильная дата выпадает на выходной или праздничный день. В нынешнем году майские выходные не будут такими сплошными как обычно, а дробно за День Труда и День Победы займут всего по нескольку дней, часть из которых и без того выходные
Завтра, 1 мая празднуется День Весны и Труда, а праздничный нерабочий день означает, что получатели выплат в эту дату уже получили пенсию перед выходными.
Со 2 по 5 мая предприятия работающие по производственному календарю будут работать как обычно, а значит выплаты в этот срок придут день в день.
6 и 7 мая это суббота и воскресенье, 8 мая — перенос с зимних каникул воскресенья 8 января и 9 мая собственно День Победы. Следовательно выплаты положенные в этот день придут 5 мая.
Напомним, с 1 мая 2023 года доставка пенсии наличными будет идти только через «Почту России». Это позволит защитить россиян от потери пенсий, а получение средств будет бесперебойным.