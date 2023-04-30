Как изменится график доставки пенсий в майские праздники в Башкирии

Традиционно пенсия приходит раньше положенного времени в случае если ее стабильная дата выпадает на выходной или праздничный день. В нынешнем году майские выходные не будут такими сплошными как обычно, а дробно за День Труда и День Победы займут всего по нескольку дней, часть из которых и без того выходные