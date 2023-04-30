mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Изображение материала

Как изменится график доставки пенсий в майские праздники в Башкирии

30 апреля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Ряд пенсионеров получат выплату раньше обычного.

Традиционно пенсия приходит раньше положенного времени в случае если ее стабильная дата выпадает на выходной или праздничный день. В нынешнем году майские выходные не будут такими сплошными как обычно, а дробно за День Труда и День Победы займут всего по нескольку дней, часть из которых и без того выходные

Завтра, 1 мая празднуется День Весны и Труда, а праздничный нерабочий день означает, что получатели выплат в эту дату уже получили пенсию перед выходными.

Со 2 по 5 мая предприятия работающие по производственному календарю будут работать как обычно, а значит выплаты в этот срок придут день в день.

6 и 7 мая это суббота и воскресенье, 8 мая — перенос с зимних каникул воскресенья 8 января и 9 мая собственно День Победы. Следовательно выплаты положенные в этот день придут 5 мая.

Напомним, с 1 мая 2023 года доставка пенсии наличными будет идти только через «Почту России». Это позволит защитить россиян от потери пенсий, а получение средств будет бесперебойным.

Новое в пенсиях, ипотеке и комиссиях ЖКХ: что изменится в Башкирии с 1 мая 2023 года
Узнать подробнее
Читайте также:
В ПФР назвали средний размер пенсии в Башкирии
#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Клубничка в дыму: увидели, как уфимцы открыли жаркий сезон шашлыков в Парке Лесоводов
Сегодня, 05:41
В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: как он выглядит и что происходит сейчас на вокзале
Вчера, 07:18
В Уфе запустили фонтан в парке Кашкадан: показываем, как это было
Вчера, 16:23
Уфимцев предупредили о смертельной опасности жары на майских праздниках
Сегодня, 04:20
Эксперты раскрыли, во что превратится шашлык снятый с огня 4 часа назад в Башкирии
Сегодня, 06:05
Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи
28 апреля 13:13