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Где можно пожарить шашлыки в Уфе в 2023 году: полный список легальных площадок

30 апреля 2023, 04:00
Выезд на природу уфимцам рекомендовали планировать заранее

Близятся майские праздники, одним из неотъемлемых атрибутов которых на протяжении многих лет остаются вылазки на природу с шашлыками. Многие для этих целей выезжают за город, однако и в Уфе есть несколько площадок, где жители и гости города могут пожарить мясо. Список таких мест в 2023 году подготовил Mkset.

Так, в Уфе есть две площадки с мангальной зоной, на которых желающие могут приготовить шашлык. Речь идет о Парке лесоводов и Кустаревской набережной. В парке для этих целей оборудована специальная площадка. Ранее там побывал корреспондент Mkset, о своих впечатлениях он рассказал здесь. На Кустаревской набережной для удобства посетителей установлены столики с мангалами. Важно учитывать, что в выходные дни там почти всегда многолюдно, потому места лучше занимать заранее.

Существенно больше в Уфе платных площадок. Стоимость аренды оборудованных площадок начинается от двух тысяч рублей.

— Пляж «Райский берег» на озере Теплом — от двух тысяч рублей.

— Пляж «Песчаный». Компании до 20 человек аренда столика обойдется примерно в пять тысяч рублей в выходные и в 4,5 тысяч рублей в будни. Дешевле столики для небольших компаний до восьми человек — 2,5 тысяч рублей.

— Пляжный комплекс «Сипайловские Сочи», где аренда беседки обойдется от 3 500 до 6 500 рублей в зависимости от количества человек.

Ранее Mkset подсчитал стоимость минимального набора из мяса, шампуров и мангала и сравнил их ценами прошлого года. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.

Напомним, в Башкирии до 16 мая действует осотовый противопожарный режим. Запрещается в эти дни разведение у приготовление шашлыков в парках, в лесных массивах, а также вблизи водных объектов.

Однако, как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров, запрет не распространяется на приусадебные участки в СНТ, на огороды и дачи. Следовательно, там жарить шашлыки разрешается, но при строгом соблюдении правил пожарной безопасности:

  • использовать готовый уголь
  • сила ветра должна быть не более 5 м/с
  • мангал нужно ставить не ближе 5 метров от строений
  • в радиусе 2 м от мангала — убрать сухую траву
  • рядом с мангалом — поставить огнетушитель, ведро с водой, лопату.
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