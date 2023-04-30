Где можно пожарить шашлыки в Уфе в 2023 году: полный список легальных площадок

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Близятся майские праздники, одним из неотъемлемых атрибутов которых на протяжении многих лет остаются вылазки на природу с шашлыками. Многие для этих целей выезжают за город, однако и в Уфе есть несколько площадок, где жители и гости города могут пожарить мясо. Список таких мест в 2023 году подготовил Mkset.
Так, в Уфе есть две площадки с мангальной зоной, на которых желающие могут приготовить шашлык. Речь идет о Парке лесоводов и Кустаревской набережной. В парке для этих целей оборудована специальная площадка. Ранее там побывал корреспондент Mkset, о своих впечатлениях он рассказал здесь. На Кустаревской набережной для удобства посетителей установлены столики с мангалами. Важно учитывать, что в выходные дни там почти всегда многолюдно, потому места лучше занимать заранее.
Существенно больше в Уфе платных площадок. Стоимость аренды оборудованных площадок начинается от двух тысяч рублей.
— Пляж «Райский берег» на озере Теплом — от двух тысяч рублей.
— Пляж «Песчаный». Компании до 20 человек аренда столика обойдется примерно в пять тысяч рублей в выходные и в 4,5 тысяч рублей в будни. Дешевле столики для небольших компаний до восьми человек — 2,5 тысяч рублей.
— Пляжный комплекс «Сипайловские Сочи», где аренда беседки обойдется от 3 500 до 6 500 рублей в зависимости от количества человек.
Ранее Mkset подсчитал стоимость минимального набора из мяса, шампуров и мангала и сравнил их ценами прошлого года. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.
Напомним, в Башкирии до 16 мая действует осотовый противопожарный режим. Запрещается в эти дни разведение у приготовление шашлыков в парках, в лесных массивах, а также вблизи водных объектов.
Однако, как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров, запрет не распространяется на приусадебные участки в СНТ, на огороды и дачи. Следовательно, там жарить шашлыки разрешается, но при строгом соблюдении правил пожарной безопасности: