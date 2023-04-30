Где можно пожарить шашлыки в Уфе в 2023 году: полный список легальных площадок

Так, в Уфе есть две площадки с мангальной зоной, на которых желающие могут приготовить шашлык. Речь идет о Парке лесоводов и Кустаревской набережной. В парке для этих целей оборудована специальная площадка. Ранее там побывал корреспондент Mkset, о своих впечатлениях он рассказал здесь. На Кустаревской набережной для удобства посетителей установлены столики с мангалами. Важно учитывать, что в выходные дни там почти всегда многолюдно, потому места лучше занимать заранее.