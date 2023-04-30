Элвин Грей показал откровенное видео прямо из студии записи

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Пока вся страна и республика отдыхают на долгих выходных в честь Дня Весны и Труда заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин также широко известный как Элвин Грей с самого раннего утра работает на студии.
Именно кадры рабочего процесса разместил артист в своих социальных сетях. Там же он показал и ту самую «фигню» вылезшую у него на губе.
Между тем проблемы со здоровьем для артиста чаще всего становятся поводом для шуток. Так неделю назад артист снимался на больничной койке и шутил о том, что у него серьезное заболевание — радикулит.