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Элвин Грей показал откровенное видео прямо из студии записи

30 апреля 2023, 09:34
Фото: vk.com/Радик Юльякшин

Заслуженный артист Башкирии Элвин Грей на студии показал, где у него вылезла фигня

К счастью она не мешает творческому процессу и с раннего утра артист работает на студии.

Пока вся страна и республика отдыхают на долгих выходных в честь Дня Весны и Труда заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин также широко известный как Элвин Грей с самого раннего утра работает на студии.

Именно кадры рабочего процесса разместил артист в своих социальных сетях. Там же он показал и ту самую «фигню» вылезшую у него на губе.

Видео: соцсети Элвина Грея

Между тем проблемы со здоровьем для артиста чаще всего становятся поводом для шуток. Так неделю назад артист снимался на больничной койке и шутил о том, что у него серьезное заболевание — радикулит.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Видео
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