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Published Сегодня, 06:05

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Эксперты раскрыли, во что превратится шашлык снятый с огня 4 часа назад в Башкирии

30 апреля 2023, 06:05
Фото: 1MI
Уже через несколько часов после приготовления мясо «превратится в тыкву», если не поместить его в холодильник.

Шашлыки это не только отличное времяпрепровождение и открытие сезона, но и потенциальная опасность. И без того весьма тяжелая пища всего через несколько часов становится по настоящему опасной. если не поместить приготовленное мясо в холодильник, то уже через четыре часа есть его категорически не рекомендуют.

В случае если готовое блюдо своевременно помещается в холодильник, то хранить его можно до трех дней. Такие сроки хранения мяса приготовленного на огне назвала РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Напомним, Mkset публиковал список площадок, где законно и безопасно можно пожарить шашлыки в Уфе, а также уже побывал на площадке для пикника в парке Лесоводов.

В Башкирии жителям запретили жарить шашлыки
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#Ирина Деревянчук#Общество
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