Эксперты раскрыли, во что превратится шашлык снятый с огня 4 часа назад в Башкирии

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Шашлыки это не только отличное времяпрепровождение и открытие сезона, но и потенциальная опасность. И без того весьма тяжелая пища всего через несколько часов становится по настоящему опасной. если не поместить приготовленное мясо в холодильник, то уже через четыре часа есть его категорически не рекомендуют.
В случае если готовое блюдо своевременно помещается в холодильник, то хранить его можно до трех дней. Такие сроки хранения мяса приготовленного на огне назвала РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
Напомним, Mkset публиковал список площадок, где законно и безопасно можно пожарить шашлыки в Уфе, а также уже побывал на площадке для пикника в парке Лесоводов.