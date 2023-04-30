Эксперты раскрыли, во что превратится шашлык снятый с огня 4 часа назад в Башкирии

Шашлыки это не только отличное времяпрепровождение и открытие сезона, но и потенциальная опасность. И без того весьма тяжелая пища всего через несколько часов становится по настоящему опасной. если не поместить приготовленное мясо в холодильник, то уже через четыре часа есть его категорически не рекомендуют.