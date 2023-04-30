Бастрыкин отреагировал на проблему золотодобычи в Башкирии после видеообращения

Ранее жители Баймакского района потребовали прекратить якобы незаконную золотодобычу на землях, где они живут и работают. Методы работы золотодобытчиков они считают варварскими и просят президента Владимира Путина, главу Следкома РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова защитить местных жителей и их землю.