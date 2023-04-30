Бастрыкин отреагировал на проблему золотодобычи в Башкирии после видеообращения

Posted Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 17:18
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по обращению о нарушении правил охраны окружающей среды в Башкирии, сообщает ведомство.
По данным СК, Бастрыкин поручил главе СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по доводам, озвученным в видеобращении жителей республики.
Ранее жители Баймакского района потребовали прекратить якобы незаконную золотодобычу на землях, где они живут и работают. Методы работы золотодобытчиков они считают варварскими и просят президента Владимира Путина, главу Следкома РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова защитить местных жителей и их землю.