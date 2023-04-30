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8-летний мальчик упал со скалы в Башкирии и попал в больницу в Челябинской области

30 апреля 2023, 15:32
Фото: 1MI
Причина падения ребенка пока что не раскрывается, ее устанавливают специалисты.

30 апреля в Учалинском районе Башкирии в деревне Ильчигулово мальчик 2014 года рождения сорвался со скалы. Что предшествовало падению пока что неизвестно, однако известно, что ребенок получил травмы и ему понадобилась госпитализация. Его увезли в больницу города Миасс в соседнюю Челябинскую область.

В Госкомитете Башкирии по ЧС напоминают, что во время отдыха нельзя оставлять детей без присмотра. Напомним и о том, что вчера подросток в Белорецке гулял с друзьями на городском пруду, по неизвестной причине он сорвался и упал в реку Белую. Друзья вытащили его из воды, однако спасти парня не смогли ни его товарищи, ни прибывшие на место медики и спасатели.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
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