mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Изображение материала

Жители Уфы на следующей неделе останутся без воды

29 апреля 2023, 04:36
Фото: 1MI
Отключения холодного и горячего водоснабжения пройдут с 3 по 5 мая

На следующей неделе в трёх районах Уфы пройдет отключение горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщает ГУП РБ «Уфаводоканал».

Октябрьский район:

— 3 мая с 10:30 до 20:30 (отключение холодной и горячей воды): Парковая, 8/1, 18а; Рихарда Зорге, 47/2; Шафиева, 8/1.

Кировский район:

— 4 мая с 10:00 до 20:000 (отключение холодной воды): Генерала Горбатого, 2/3, 7/4.

Советский район:

— с 10:30 4 мая до 9:30 5 мая (отключение холодной и горячей воды): Братьев Кадомцевых, 12/2, 14, 16, 23, 27, 10а, 12/3, 8а; проспект Октября, 23/5, 23/4, 31.

Читайте также:
В Уфе 19 домов остались без воды из-за коммунальной аварииВ Уфе десятки домов остались без водыИз-за коммунальной аварии в Башкирии без отопления остались почти 3,5 тысячи человек
#Азамат Нухов#Общество#Город
Подпишитесь
Названа альтернатива отмененной акции «Бессмертный полк» в Уфе
Вчера, 12:27
Почему полиция не комментирует шествие националистов в центре Уфы: мнение адвоката
Вчера, 08:25
Эксперты назвали реальную цену «шашлычного набора» на майские праздники в Башкирии
Вчера, 13:28
За чей Фонд: в Башкирии появился новый поворот в деле о поставщике пиксельных елок
Вчера, 10:11
Какая погода будет в Башкирии на 1 мая
Вчера, 13:04
Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи
Вчера, 13:13