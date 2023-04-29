Жители Уфы на следующей неделе останутся без воды

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
На следующей неделе в трёх районах Уфы пройдет отключение горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщает ГУП РБ «Уфаводоканал».
— 3 мая с 10:30 до 20:30 (отключение холодной и горячей воды): Парковая, 8/1, 18а; Рихарда Зорге, 47/2; Шафиева, 8/1.
— 4 мая с 10:00 до 20:000 (отключение холодной воды): Генерала Горбатого, 2/3, 7/4.
— с 10:30 4 мая до 9:30 5 мая (отключение холодной и горячей воды): Братьев Кадомцевых, 12/2, 14, 16, 23, 27, 10а, 12/3, 8а; проспект Октября, 23/5, 23/4, 31.