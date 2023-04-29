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В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: как он выглядит и что происходит сейчас на вокзале

29 апреля 2023, 07:18
Фото: mkset.ru
Торжественная встреча паровоза прошла в Уфе сегодня на Железнодорожном вокзале. Среди прочего для гостей был организован праздничный концерт и полевая кухня

На железнодорожный вокзал Уфы сегодня прибыл «Паровоз Победы». На торжественной встрече побывал корреспондент Mkset.

Поезд прибывает украшенным флагами и звездами Поезд прибывает украшенным флагами и звездами
Поезд прибывает украшенным флагами и звездами
Фото: mkset.ru

Сообщается, что во главе состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Помимо этого в поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

Для антуража сотрудники надели форму идентичную той, что носили в военное время Для антуража сотрудники надели форму идентичную той, что носили в военное время
Для антуража сотрудники надели форму идентичную той, что носили в военное время
Фото: mkset.ru

На торжественной встрече собрались руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Республики Башкортостан и города Уфы, ветераны, железнодорожники и члены их семей, учащиеся железнодорожного техникума, жители города и пассажиры.

На вокзале собралась многолюдная толпа: все хотят увидеть паровоз На вокзале собралась многолюдная толпа: все хотят увидеть паровоз
На вокзале собралась многолюдная толпа: все хотят увидеть паровоз
Фото: mkset.ru

Здесь же для гостей организованы праздничный концерт, демонстрация боевой техники военных лет. Желающие также могут попробовать еду, приготовленную на полевой кухне.

Фото: mkset.ru
В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: показываем, как это было
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#Азамат Нухов#Общество#Город
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