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Published Сегодня, 06:48

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В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: показываем на видео, как это было

29 апреля 2023, 06:48
Фото: mkset.ru
Торжественная встреча проходит сейчас на уфимском железнодорожном вокзале. Показываем, что там интересного происходит

На железнодорожный вокзал Уфы сегодня прибыл «Паровоз Победы». На торжественной встрече побывал корреспондент Mkset.

Сообщается, что во главе состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Помимо этого в поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

На торжественной встрече собрались руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Республики Башкортостан и города Уфы, ветераны, железнодорожники и члены их семей, учащиеся железнодорожного техникума, жители города и пассажиры.

Видео: mkset.ru
#Общество#Город#Видео
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