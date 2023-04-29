В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: показываем на видео, как это было

Сообщается, что во главе состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Помимо этого в поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».