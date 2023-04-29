В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: показываем на видео, как это было

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 07:22
На железнодорожный вокзал Уфы сегодня прибыл «Паровоз Победы». На торжественной встрече побывал корреспондент Mkset.
Сообщается, что во главе состава действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Помимо этого в поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».
На торжественной встрече собрались руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Республики Башкортостан и города Уфы, ветераны, железнодорожники и члены их семей, учащиеся железнодорожного техникума, жители города и пассажиры.