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В Уфе запустили фонтан в парке Кашкадан: показываем, как это было

29 апреля 2023, 16:23
Фото: mkset.ru
Торжественное открытие состоялось сегодня

В Уфе начал работу фонтан в парке Кашкадан. Об этом сообщает корреспондент Mkset, побывавший на открытии.

Фото: mkset.ru

На смотровой площадке перед одноименным озером собралась многолюдная толпа: пенсионеры, подростки, мужчины, женщины — многие пришли целыми семьями. Всё, чтобы своими глазами увидеть, как мощные струи воды пронзят собой прозрачную поверхность водоёма.

Как сообщил корреспондент Mkset, несмотря на то, что официально начало шу было запланировано на 20:00, зрителям пришлось ожидать его практически до половины десятого.

А вот и момент, ради которого все собрались
Видео: mkset.ru

Примечательно, что ранее уфимцы обратили внимание на то, что озеро обмелело за зиму. Ситуацию прокомментировали в мэрии, заверив, что привести Кашкадан в норму с помощью процесса подпитки насосами планируется уже в «ближайшее время».

Отметим, что парк Кашкадан в Уфе приобрел огромную популярность среди уфимцев и гостей башкирской столицы. Многие приезжают сюда специально, чтобы увидеть светомузыкальное шоу, которое в весенне-летний период ежедневно показывали в парке. Парк настолько полюбился жителям города, что для их удобства были специально запущены дополнительные автобусные рейсы.

Среди горожан также пользуется популярностью пляж на озере, засыпанный в ходе реконструкции белоснежным песком. Годом ранее, здесь в течение какого-то периода времени было запрещено купание, однако далеко не всех уфимцев запреты смогли остановить от того, чтобы окунуться в воду при свете луны.

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#Азамат Нухов#Город#Видео
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