В Уфе запустили фонтан в парке Кашкадан: показываем, как это было

Среди горожан также пользуется популярностью пляж на озере, засыпанный в ходе реконструкции белоснежным песком. Годом ранее, здесь в течение какого-то периода времени было запрещено купание, однако далеко не всех уфимцев запреты смогли остановить от того, чтобы окунуться в воду при свете луны.