В Уфе объявили даты проведения «Дня тысячи велосипедистов»

А уже в воскресенье, 28 мая, на площадке перед Горсоветом в 8:30 стартует «Гонка 1000 велосипедистов». Примечательно, что данное мероприятие проводится в Уфе впервые. Как пояснили огранизаторы, велогонщики стартуют по одному с определенным интервалом. Традиционный массовый велопробег для всех желающих состоится на этом же месте в 10:30. Маршрут для ведосипедистов подготовлен следующий: проспект Октября — улица Цюрупы — улица Заки Валиди — Конгресс-холл.