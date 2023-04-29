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В Уфе объявили даты проведения «Дня тысячи велосипедистов»

29 апреля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Программа мероприятия включит в себя выставки, театральные представления, а также велогонку

«День 100 велосипедистов» в Уфе в этом году пройдет с субботы по воскресенье, 27 и 28 мая соответственно. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, в субботу, 27 мая, в амфитеатре у Конгресс-холла «Торатау» для уфимцев и гостей башкирской столицы откроются развлекательные площадки: выставка необычных велосипедов, уличные театры, веселые старты, детские соревнования «Велодетство», аллея городских сообществ, экологическая площадка и многое другое.

А уже в воскресенье, 28 мая, на площадке перед Горсоветом в 8:30 стартует «Гонка 1000 велосипедистов». Примечательно, что данное мероприятие проводится в Уфе впервые. Как пояснили огранизаторы, велогонщики стартуют по одному с определенным интервалом. Традиционный массовый велопробег для всех желающих состоится на этом же месте в 10:30. Маршрут для ведосипедистов подготовлен следующий: проспект Октября — улица Цюрупы — улица Заки Валиди — Конгресс-холл.

#Азамат Нухов#Общество#Город
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