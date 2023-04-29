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В Уфе бурый медведь влез в ванну и не хотел туда никого пускать

29 апреля 2023, 09:18
Фото: 1MI

Из-за аномальной жары в Уфе медведи в парке Лесоводов уже открыли купальный сезон

29 апреля в Уфе царит летняя жара и даже медведи ищут способы борьбы с ней.

В Уфимском парке Лесоводов открыт купальный сезон. Открыли его бурые медведи, которые изнемогая от дневной жары не просто залезли в емкость с водой, чтобы освежиться, но и даже немного поборолись за возможность находиться в прохладе. Намерение одного из медведей было явно серьезнее его товарища, и попытки бурого поменяться местами с медведем, который занял позиции в медвежьем джакузи, потерпели фиаско. 

Со стороны действо обретало даже романтичный флер. Казалось, что в воде сидит медведица и не пускает к себе настойчивого кавалера. Однако не исключено, что все было с точностью до наоборот.

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Видео: mkset.ru

Медведям повезло больше остальных, в их вольере есть емкость с водой, которая пополняется. Прочие обитатели от жары либо попрятались по своим домикам, либо наоборот, греют бока, развалившись на земле.

еще одно видео с медвежьими наслаждениями
Видео: mkset.ru

Напомним, в апреле работники национального парка Башкирии обнародовали кадры с установленных на территории видеоловушек. На них медведь после зимней спячки чесался о дерево и смолил шерсть от паразитов. Выглядело это словно энергичный танец.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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