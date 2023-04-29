В Уфе бурый медведь влез в ванну и не хотел туда никого пускать

В Уфимском парке Лесоводов открыт купальный сезон. Открыли его бурые медведи, которые изнемогая от дневной жары не просто залезли в емкость с водой, чтобы освежиться, но и даже немного поборолись за возможность находиться в прохладе. Намерение одного из медведей было явно серьезнее его товарища, и попытки бурого поменяться местами с медведем, который занял позиции в медвежьем джакузи, потерпели фиаско.