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Published Сегодня, 11:42

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В Уфе автомобиль перевернулся вверх дном в результате ДТП

29 апреля 2023, 11:42
Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы
В аварии пострадали водитель и пассажир опрокинутого авто

В результате ДТП в Калининском районе Уфы перевернулся один из автомобилей. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 14:00 неподалеку от улицы Трамвайная. Водитель автомобиля «Toyota Avensis» при повороте допустил столкновение со встречной «Nissan Cube», которая опрокинулась вверх дном в результате удара.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы

В настоящий момент водитель и пассажир «Ниссана» были госпитализированы — им оказывают помощь медики.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту начато разбирательство.

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#Азамат Нухов
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