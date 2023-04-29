В Уфе автомобиль перевернулся вверх дном в результате ДТП

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В результате ДТП в Калининском районе Уфы перевернулся один из автомобилей. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 14:00 неподалеку от улицы Трамвайная. Водитель автомобиля «Toyota Avensis» при повороте допустил столкновение со встречной «Nissan Cube», которая опрокинулась вверх дном в результате удара.
В настоящий момент водитель и пассажир «Ниссана» были госпитализированы — им оказывают помощь медики.
В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту начато разбирательство.