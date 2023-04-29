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В мае в Уфу 13 прибудет круизных лайнеров

29 апреля 2023, 12:54
Фото: 1MI
Для гостей башкирской столицы предусмотрена обширная развлекательная программа

В Уфу в период со 2 по 14 мая прибудет более десяти круизных лайнеров. В их числе будет новый премиальный теплоход «Мустай Карим». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечает портал Terra Bashkiria, для гостей столицы будет подготовлена обширная культурно-развлекательная программа: мастер-классы, выставка — продажа продукции ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, выставка производителей транспортных средств и оборудования для туризма и отдыха, экскурсии по Уфе, посещение достопримечательных мест республики и многое другое.

Расписание стоянки круизных пассажирских судов у причала «Монумент Дружбы» выглядит следующим образом (время прибытия и отбытия указано московское):

— «Мустай Карим» — прибытие 2 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
— «Александр Пушкин» — прибытие 2 мая в 07:00, отправление 3 мая в 18:00;
— «Башкортостан» — прибытие 2 мая в 09:00, отправление 2 мая в 17:00;
— «Маленький принц» — прибытие 3 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
— «Н. А. Некрасов» — прибытие 3 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
— «Александр Бенуа» — прибытие 3 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
— «Константин Федин» — прибытие 5 мая в 12:00, отправление 6 мая в 21:00;
— «Михаил Кутузов» — прибытие 6 мая в 09:00, отправление 6 мая в 17:00;
— «Александр Свешников» — прибытие 6 мая в 10:00, отправление 6 мая в 15:00;
— «Русь Великая» — прибытие 9 мая в 09:00, отправление 9 мая в 20:00;
— «Сергей Есенин» — прибытие 10 мая в 12:00, отправление 12 мая в 23:55;
— «Александр Пушкин» — прибытие 13 мая в 09:00, отправление 14 мая в 18:00;
— «Александр Свешников» — прибытие 14 мая в 10:00, отправление 14 мая в 15:00.

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