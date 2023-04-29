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В Башкирии в загоревшемся автомобиле погибли двое человек

29 апреля 2023, 04:23
Фото: 1MI
Трагический инцидент произошел сегодня около четырёх утра

Двое человек погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом в Дуванском районе республики. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По предварительной информации, инцидент произошел на 179-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. На данном участке около 4:00 столкнулись КамАЗ и «Фольксваген Поло». 

В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его пассажирка от полученных травм скончались на месте. Отмечается, что из-за сильного удара легковое авто загорелось.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

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#Азамат Нухов#Происшествия
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