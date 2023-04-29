В Башкирии в загоревшемся автомобиле погибли двое человек

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Двое человек погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом в Дуванском районе республики. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По предварительной информации, инцидент произошел на 179-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. На данном участке около 4:00 столкнулись КамАЗ и «Фольксваген Поло».
В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его пассажирка от полученных травм скончались на месте. Отмечается, что из-за сильного удара легковое авто загорелось.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.