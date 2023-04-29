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В Башкирии первым утонувшим в жарком апреле оказался ребенок

29 апреля 2023, 16:20
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии ребенок сорвался с обрыва и утонул в реке Белой

Спасатели пытались реанимировать его, но не смогли.

29 апреля в Башкирии произошел трагический случай с подростком. Как сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, ребенок находился на городском пруду и в какой-то момент поскользнулся, стоя на обрыве.

Мальчик 2007 года рождения сорвался в реку и его друзья бросились ему на помощь, самостоятельно вытащили его из воды. Пытались они и оказать ему помощь, однако реанимировать его уже не получалось. Не получилось вернуть его к жизни и у спасателей, которые прибыли на место происшествия, реанимационные мероприятия проводили также медики-скоропомощники. К сожалению спасти мальчика не удалось.

— В период майских праздников следите за тем, чем занимается Ваш ребенок.
Объясните ему, что нахождение на крутом берегу реки или озера — это опасно!!! — обратились к родителям в Госкомитете по ЧС.

Напомним, в конце марта в Башкирии произошла не менее ужасающая трагедия. Маленькая трехлетняя девочка из многодетной семьи, которая гуляла с братьями и сестрами и потянувшись за игрушкой упала в лужу-овраг с талыми водами. Малышку пытался откачать прибежавший отец, но к сожалению не успел.

 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Происшествия
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