В Башкирии первым утонувшим в жарком апреле оказался ребенок

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
29 апреля в Башкирии произошел трагический случай с подростком. Как сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, ребенок находился на городском пруду и в какой-то момент поскользнулся, стоя на обрыве.
Мальчик 2007 года рождения сорвался в реку и его друзья бросились ему на помощь, самостоятельно вытащили его из воды. Пытались они и оказать ему помощь, однако реанимировать его уже не получалось. Не получилось вернуть его к жизни и у спасателей, которые прибыли на место происшествия, реанимационные мероприятия проводили также медики-скоропомощники. К сожалению спасти мальчика не удалось.
— В период майских праздников следите за тем, чем занимается Ваш ребенок.
Объясните ему, что нахождение на крутом берегу реки или озера — это опасно!!! — обратились к родителям в Госкомитете по ЧС.
Напомним, в конце марта в Башкирии произошла не менее ужасающая трагедия. Маленькая трехлетняя девочка из многодетной семьи, которая гуляла с братьями и сестрами и потянувшись за игрушкой упала в лужу-овраг с талыми водами. Малышку пытался откачать прибежавший отец, но к сожалению не успел.