В Башкирии первым утонувшим в жарком апреле оказался ребенок

Мальчик 2007 года рождения сорвался в реку и его друзья бросились ему на помощь, самостоятельно вытащили его из воды. Пытались они и оказать ему помощь, однако реанимировать его уже не получалось. Не получилось вернуть его к жизни и у спасателей, которые прибыли на место происшествия, реанимационные мероприятия проводили также медики-скоропомощники. К сожалению спасти мальчика не удалось.