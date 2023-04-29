Уроженка Уфы одержала победу в этапе поединков в проекте «Голос»

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Уроженка Уфы Гульнара Байгузина успешно прошла этап поединков в 11-м сезоне музыкального шоу «Голос». Совместно с певицей из Казахстана Айнурой Нурпеисовой они исполнили трек Eminen «Lose Yourself», ранее прозвучавшую в культовом фильме «Восьмая миля».
— Всё получилось, однозначно. Энергия невероятная. Это две совершенно разные профессиональные певицы. Мне безумно интересно, что я еще смогу сделать с Гульнарой. Продолжит Гульнара, — прокомментировал музыкальный наставник девушек и фронтмен Therr Maitz Антон Беляев.
Таким образом, уфимка продолжит свое участие в музыкальном проекте.