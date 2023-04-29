mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Изображение материала

Уроженка Уфы одержала победу в этапе поединков в проекте «Голос»

29 апреля 2023, 09:00. Обновлено в 10:24
Фото: 1MI
Гульнара Байгузина исполнила трек Eminen «Lose Yourself»

Уроженка Уфы Гульнара Байгузина успешно прошла этап поединков в 11-м сезоне музыкального шоу «Голос». Совместно с певицей из Казахстана Айнурой Нурпеисовой они исполнили трек Eminen «Lose Yourself», ранее прозвучавшую в культовом фильме «Восьмая миля».

— Всё получилось, однозначно. Энергия невероятная. Это две совершенно разные профессиональные певицы. Мне безумно интересно, что я еще смогу сделать с Гульнарой. Продолжит Гульнара, — прокомментировал музыкальный наставник девушек и фронтмен Therr Maitz Антон Беляев.

Таким образом, уфимка продолжит свое участие в музыкальном проекте.

Читайте также:
«Нафталин и ужас»: певец из Уфы Губин высказался о творчестве популярного певцаИзвестный певец из Башкирии стал звездой рекламы таблеток для похуденияПевец и советник Радия Хабирова Элвин Грей впервые снялся в фильме «Елки 8»
#Азамат Нухов#Культура#Общество
Подпишитесь
В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: как он выглядит и что происходит сейчас на вокзале
Сегодня, 07:18
Власти Уфы разрешили строить многоэтажки возле Ботанического сада в Уфе
Сегодня, 05:10
Эксперты назвали реальную цену «шашлычного набора» на майские праздники в Башкирии
Вчера, 13:28
Самолет Уфа-Анталья вынуженно сел в Оренбурге
Сегодня, 07:24
Жители Уфы на следующей неделе останутся без воды
Сегодня, 04:36
Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи
Вчера, 13:13