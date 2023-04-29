Уфимец реанимировал утонувшего ребенка в бассейне отеля в Шарм-эль-Шейхе

По просьбе руководства отеля, башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников отеля. Теперь, рассказывает уфимец, ему пообещали бесплатный номер на время его следующего отдыха. А родственники спасенного мальчика всегда ждут себе в гости и называют его «братом».