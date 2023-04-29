Уфимец реанимировал утонувшего ребенка в бассейне отеля в Шарм-эль-Шейхе

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Уфимец Виль Латыпов стал настоящим героем, находясь в отпуске в Египте. Работник «Уфаоргсинтеза» (предприятие «Башнефти», входящей в периметр «Роснефти» — прим. ред.) регулярно проходил на предприятии курсы по оказанию первой помощи пострадавшим и это помогло спасти жизнь 6-летнему мальчику, который практически утонул в бассейне отеля в Египте.
— Мы возвращались с семьей в отель с моря. Жена увидела неподвижное тело на дне бассейна. Несмотря на то, что вокруг было много людей, мальчика заметили только мы. Когда его вытащили, я стал делать искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Я очень боялся сломать ему ребра, он же маленький. Но сердце нужно было запустить, и я проводил прямой массаж до тех пор, пока у мальчика не появился пульс. Сейчас с ним все хорошо, — рассказывает Виль Латыпов.
По просьбе руководства отеля, башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников отеля. Теперь, рассказывает уфимец, ему пообещали бесплатный номер на время его следующего отдыха. А родственники спасенного мальчика всегда ждут себе в гости и называют его «братом».
Сам Виль Латыпов с 2009 года работает на «Уфаоргсинтезе», у него 2 маленькие дочки. Говорит, что любой работник предприятия поступил бы также.
— Мы знаем, как проводить реанимацию, нас учат, хоть мы и не медики. Мы не имеем права оставлять людей в подобных ситуациях, — делится герой-нефтяник.