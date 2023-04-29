mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Изображение материала

Уфимец реанимировал утонувшего ребенка в бассейне отеля в Шарм-эль-Шейхе

29 апреля 2023, 13:14
Фото: 1MI
Героический поступок уфимец Виль Латыпов совершил на отдыхе в одном из турецких отелей

Уфимец Виль Латыпов стал настоящим героем, находясь в отпуске в Египте. Работник «Уфаоргсинтеза» (предприятие «Башнефти», входящей в периметр «Роснефти» — прим. ред.) регулярно проходил на предприятии курсы по оказанию первой помощи пострадавшим и это помогло спасти жизнь 6-летнему мальчику, который практически утонул в бассейне отеля в Египте.

— Мы возвращались с семьей в отель с моря. Жена увидела неподвижное тело на дне бассейна. Несмотря на то, что вокруг было много людей, мальчика заметили только мы. Когда его вытащили, я стал делать искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Я очень боялся сломать ему ребра, он же маленький. Но сердце нужно было запустить, и я проводил прямой массаж до тех пор, пока у мальчика не появился пульс. Сейчас с ним все хорошо, — рассказывает Виль Латыпов.

По просьбе руководства отеля, башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников отеля. Теперь, рассказывает уфимец, ему пообещали бесплатный номер на время его следующего отдыха. А родственники спасенного мальчика всегда ждут себе в гости и называют его «братом».

Сам Виль Латыпов с 2009 года работает на «Уфаоргсинтезе», у него 2 маленькие дочки. Говорит, что любой работник предприятия поступил бы также.

— Мы знаем, как проводить реанимацию, нас учат, хоть мы и не медики. Мы не имеем права оставлять людей в подобных ситуациях, — делится герой-нефтяник.
#Общество#Происшествия#Видео
Подпишитесь
В Уфе запустили фонтан в парке Кашкадан: показываем, как это было
Сегодня, 16:23
В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: как он выглядит и что происходит сейчас на вокзале
Сегодня, 07:18
Эксперты назвали реальную цену «шашлычного набора» на майские праздники в Башкирии
Вчера, 13:28
Самолет Уфа-Анталья вынуженно сел в Оренбурге
Сегодня, 07:24
Жители Уфы на следующей неделе останутся без воды
Сегодня, 04:36
Известная платфома запустила онлайн-проект для соцпомощи
Вчера, 13:13