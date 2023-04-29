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Стали известны даты мусульманских праздников в Башкирии в 2024 году

29 апреля 2023, 07:25. Обновлено в 08:24
Фото: 1MI
Дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в республике традиционно объявляются нерабочими

Власти Башкирии назвали даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2024 году. Соответствующий проект постановления регионального правительства Минтруд Башкирии опубликовал на проведение экспертизы.

Согласно проекту постановления, 10 апреля верующие мусульмане в республике отметят Ураза-байрам, а 16 июня — Курбан-байрам.

Напомним, в этом году Ураза-байрам праздновался 21 апреля, Курбан-байрам мусульмане отметят 28 июня.

#Общество
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