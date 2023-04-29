Стали известны даты мусульманских праздников в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Власти Башкирии назвали даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2024 году. Соответствующий проект постановления регионального правительства Минтруд Башкирии опубликовал на проведение экспертизы.
Согласно проекту постановления, 10 апреля верующие мусульмане в республике отметят Ураза-байрам, а 16 июня — Курбан-байрам.
Напомним, в этом году Ураза-байрам праздновался 21 апреля, Курбан-байрам мусульмане отметят 28 июня.