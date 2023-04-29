Самолет Уфа-Анталья вынуженно сел в Оренбурге

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Сегодня рано утром, 29 апреля, самолет Уфа-Анталья «Аэрофлота» экстренно приземлился в Оренбурге. По данным телеграм-канала Aviaincident, причина приземления в другом аэропорту — больной пассажир на борту. Пилот запросил скорую по прибытии, при этом отмечается, что сигнал «Бедствие и „Срочность“ не объявлял.
Напомним, днем 28 апреля самолету «Аэрофлота», летевшему из Минвод в Уфу, пришлось вернуться в аэропорт вылета. По данным телеграм-канала Aviaincident, после взлета на высоте 4000 футов пилот доложил о вибрации двигателя и возврате в Минводы. Посадка прошла благополучно.