Самолет Уфа-Анталья вынуженно сел в Оренбурге

Сегодня рано утром, 29 апреля, самолет Уфа-Анталья «Аэрофлота» экстренно приземлился в Оренбурге. По данным телеграм-канала Aviaincident, причина приземления в другом аэропорту — больной пассажир на борту. Пилот запросил скорую по прибытии, при этом отмечается, что сигнал «Бедствие и „Срочность“ не объявлял.