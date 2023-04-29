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Фонтан на Кашкадане в Уфе: время работы

29 апреля 2023, 18:25
Фото: mkset.ru
Светомузыкальное шоу уфимцев и гостей столицы будет радовать почти всю неделю.

Сегодня, 29 апреля в Уфе запустили в работу светомузыкальный фонтан на озере в парке Кашкадан. Спустя несколько часов мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале опубликовал график, по которому будет работать, пожалуй, самый интересный и впечатляющий фонтан Уфы.

По данным мэра Уфы работать фонтан будет ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 часов до 23.00 часов (каждые полчаса), светомузыкальное сопровождение фонтана будет действовать с 22.30.

Напомним, в Уфе запустили практически все фонтаны. 1 мая в ходе праздничной программы откроют фонтан в парке Первомайский в Черниковке.

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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