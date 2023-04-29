Фонтан на Кашкадане в Уфе: время работы

Сегодня, 29 апреля в Уфе запустили в работу светомузыкальный фонтан на озере в парке Кашкадан. Спустя несколько часов мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале опубликовал график, по которому будет работать, пожалуй, самый интересный и впечатляющий фонтан Уфы.