Фонтан на Кашкадане в Уфе: время работы

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Сегодня, 29 апреля в Уфе запустили в работу светомузыкальный фонтан на озере в парке Кашкадан. Спустя несколько часов мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале опубликовал график, по которому будет работать, пожалуй, самый интересный и впечатляющий фонтан Уфы.
По данным мэра Уфы работать фонтан будет ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 часов до 23.00 часов (каждые полчаса), светомузыкальное сопровождение фонтана будет действовать с 22.30.
Напомним, в Уфе запустили практически все фонтаны. 1 мая в ходе праздничной программы откроют фонтан в парке Первомайский в Черниковке.