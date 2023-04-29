Аналитики: Стоимость шашлычного набора снизилась на 19% за год

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Перед открытием дачного сезона аналитики торговой сети “Пятёрочка” посчитали изменение средней стоимости одного из самых любимых майских блюд россиян - шашлыка, включая сопутствующие товары для отдыха на природе. Так, по сравнению с предпраздничным периодом 2022 года, стоимость набора для приготовления шашлыка из свинины в среднем снизилась на 19%, пишет eg.ru.
В этот набор, в частности, вошли продукты для приготовления шашлыка (мясо птицы или свинина, лук, майонез, кетчуп), лаваш, картофель, а также фольга для запекания, одноразовая посуда, средство для розжига и уголь. При этом отмечено существенное снижение стоимости на свинину, картофель, одноразовую посуду, фольгу и розжиг.
Так, чтобы россиянам отправиться на пикник в период майских праздников, покупателям торговой сети придется потратить 2096 рублей при выборе свинины для приготовления шашлыка и 2014 рублей при выборе курицы. Однако, по мнению аналитиков, можно существенно сэкономить, если выбирать шашлычный набор из собственных марок (СТМ), которые есть почти у любой торговой сети. Так, при выборе продуктов из собственных торговых марок “Пятёрочки” можно сэкономить около 39% - продуктовая корзина со свининой будет стоить 1273 рубля, а с мясом птицы - 48%, или 1040 рублей соответственно. Необходимо отметить, что на продукцию собственных брендов приходится около 27% всех покупок.
В большинстве случаев продуктовыми наборами для пикника в этом году закупались жители Москвы, Тольятти и Санкт-Петербурга. В то же время в Северной столице жители чаще отдают предпочтение товарам СТМ - они купили более 13 млн упаковок птицы частной торговой марки.
При этом в Казани и Нижнем Новгороде жители предпочитают экономить время и выбирают готовое мясо в маринаде. Так, жители Казани купили свыше 6 млн упаковок свинины в маринаде, а нижегородцы - более 5 млн упаковок курицы в маринаде.