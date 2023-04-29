Аналитики: Стоимость шашлычного набора снизилась на 19% за год

Так, чтобы россиянам отправиться на пикник в период майских праздников, покупателям торговой сети придется потратить 2096 рублей при выборе свинины для приготовления шашлыка и 2014 рублей при выборе курицы. Однако, по мнению аналитиков, можно существенно сэкономить, если выбирать шашлычный набор из собственных марок (СТМ), которые есть почти у любой торговой сети. Так, при выборе продуктов из собственных торговых марок “Пятёрочки” можно сэкономить около 39% - продуктовая корзина со свининой будет стоить 1273 рубля, а с мясом птицы - 48%, или 1040 рублей соответственно. Необходимо отметить, что на продукцию собственных брендов приходится около 27% всех покупок.