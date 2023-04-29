7 месяцев ждали вестей: что известно о погибшем в СВО Альберте Батыршине из Башкирии

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Ранее стало известно о том, что при выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб уроженец Стерлибашевского района республики Альберт Батыршин. Церемония прощания с ним прошла несколькими дням ранее в селе Стерлибашево. Mkset рассказывает, что известно о погибшем военнослужащем.
Как сообщил глава районной администрации Рустам Рахмангулов, в ВС РФ Батыршин вступил почти восемь лет назад — в 2015 году. Говоря о личных качествах погибшего, Рахмануглов выделяет среди них такие, как смелость, открытость и доброжелательность.
— Альберт Маратович был защитником своей страны по призванию и до последнего дня был верен военной присягe. С июля 2015 года он нёс службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. В ходе спецоперации на Украине он также грамотно и профессионально, как и на других участках, выполнял поставленные перед ним боевые задачи, — высказался о погибшем глава Стерлибашевского района.
В комментариях под публикацией Рахмангулова, в которой он рассказал о гибели Альберта Батыршина, жители муниципалитета также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего в связи с их утратой.
— 7 месяцев мы ждали вестей, что Альберт живой и здоровый семь месяцев надежды, — пишет в комментариях Лейсян Л.
— Мальчик! Земля тебе пухом! Вечная память! Родным сил пережить эту боль, — комментирует Татьяна Н.
— Дорогой наш Альберт пусть земля тебе будет пухом, очень жаль, ты всегда останешься в наших сердцах. Сил и терпения родным и близким, — написала Гульфия Х.