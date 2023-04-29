7 месяцев ждали вестей: что известно о погибшем в СВО Альберте Батыршине из Башкирии

Как сообщил глава районной администрации Рустам Рахмангулов, в ВС РФ Батыршин вступил почти восемь лет назад — в 2015 году. Говоря о личных качествах погибшего, Рахмануглов выделяет среди них такие, как смелость, открытость и доброжелательность.