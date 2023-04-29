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7 месяцев ждали вестей: что известно о погибшем в СВО Альберте Батыршине из Башкирии

29 апреля 2023, 11:12
Фото: Рустам Рахмангулов/ VK.com
Церемония прощания с погибшим состоялась 26 апреля в селе Стерлибашево

Ранее стало известно о том, что при выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб уроженец Стерлибашевского района республики Альберт Батыршин. Церемония прощания с ним прошла несколькими дням ранее в селе Стерлибашево. Mkset рассказывает, что известно о погибшем военнослужащем.

Как сообщил глава районной администрации Рустам Рахмангулов, в ВС РФ Батыршин вступил почти восемь лет назад — в 2015 году. Говоря о личных качествах погибшего, Рахмануглов выделяет среди них такие, как смелость, открытость и доброжелательность.

— Альберт Маратович был защитником своей страны по призванию и до последнего дня был верен военной присягe. С июля 2015 года он нёс службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. В ходе спецоперации на Украине он также грамотно и профессионально, как и на других участках, выполнял поставленные перед ним боевые задачи, — высказался о погибшем глава Стерлибашевского района.
Фото: Газета "Стерлибашевские родники"/ VK.com

В комментариях под публикацией Рахмангулова, в которой он рассказал о гибели Альберта Батыршина, жители муниципалитета также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего в связи с их утратой.

— 7 месяцев мы ждали вестей, что Альберт живой и здоровый семь месяцев надежды, — пишет в комментариях Лейсян Л.

— Мальчик! Земля тебе пухом! Вечная память! Родным сил пережить эту боль, — комментирует Татьяна Н.

— Дорогой наш Альберт пусть земля тебе будет пухом, очень жаль, ты всегда останешься в наших сердцах. Сил и терпения родным и близким, — написала Гульфия Х.

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