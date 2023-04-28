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Почти тысяча человек вышла на митинг в Башкирии

28 апреля 2023, 14:20. Обновлено в 15:48
Фото: 1MI

Почти тысяча человек вышла на митинг против золотодобытчиков в Башкирии

Митинг проходит в деревне Ишмурзмно

В деревне Ишмурзино Баймакского района республики проходит народный сход против действий золотодобытчиков. Акция согласована с местными властями. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По некоторым данным, на акцию собралась почти тысяча человек.

Жители Баймакского района неоднократно сообщали о нелегальной деятельности, которую золотодобытчики разворачивали на территории муниципалитета. Как сообщал ранее СК Башкирии, фирму, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.

Также ранее о ситуации высказался Азат Бадранов. Вице-премьер правительства Башкирии прокомментировал конфликт жителей Баймакского района с золотодобывающей компанией ООО «Алтын-Юл». По словам Азата Бадранова, проблема с выстраиванием диалога заключается «во многом в испорченной репутации недропользователей».

По данным властей, компании «Алтын-Юл» в качестве компромиссного решения было предложено отказаться от участка возле деревни Большебасаево, со своей стороны власти обещали содействовать в получении альтернативного участка, однако предложение было отвергнуто.

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#Азамат Нухов
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