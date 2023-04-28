Замена «Бессмертного полка», запрет алкоголя и индекс шашлыка в Башкирии

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Published Сегодня, 16:51
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В Уфе шествие «Бессмертного полка» заменят «минутой молчания». Региональный штаб Движения «Бессмертный полк в России» в РБ принял решение о проведении 5 мая Общереспубликанской общественной гражданско-патриотической церемонии «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Мероприятие состоится 5 мая с 11:00 до 11:20. При этом отмечается, что «минута молчания» пройдет по единому звуковому сопровождению одновременно по всей республике. Акция будет проводиться локально, то есть на территориях организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность в городах и районах республики.
В начале апреля очевидцы засняли группу молодых людей, которые выкрикивали националистические лозунги, более десяти лет официально считающиеся экстремистскими. Также молодые мужчины вскидывали вверх руку, напоминающий известный жест приветствия в фашистской Германии в 40-х годах прошлого века. Сразу после инцидента МВД заявило о том, что устанавливает обстоятельства. Однако уже спустя неделю в ведомстве стали сообщать, что ситуацию не комментируют. Одновременно с этим появилась информация от информированных источников в силовых структурах, что молодые люди, попавшие на видео, являются несовершеннолетними, а их выходки на центральной улице якобы не более чем глупые шутки. Адвокат из Уфы Рамиль Гизатуллин побеседовал с Mkset о вероятных причинах, по которым крайне неоднозначная история из центра Уфы, кажется, стихает.
В этом году, согласно данным Росстата, стоимость набора продуктов для приготовления шашлыков из свинины в Башкирии составила 2 102 рубля. Примечательно, что в прошлом году сумму была выше на 2,5%. Набор для приготовления шашлыка из курицы составил 1 876 рублей, что на 2,5% дешевле чем в прошлом году. Шашлык из говядины, по подсчетам Росстата, обойдется в 2 465 рублей, что на 2,4% дороже в сравнении с прошлым годом. Подорожал также набор из баранины — до 2 407 рублей или на 4% в сравнении с 2022 годом. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.
С 8 мая и до 31 августа в Уфе для автомобилей перекроют улицу Октябрьской революции. Проезд будет недоступен по участку от улицы Цюрупы до улицы Воровского. Напомним, на Октябрьской революции начался первый этап реконструкции. Mkset побывал на частично перекрытом участке улицы и сделал репортаж о том что сейчас происходит на исторической улице и как продвигается строительство дороги.
Накануне, неизвестные облили краской мемориальную доску участника специальной военной операции. Mkset выяснил, что вандалам может грозить уголовное дело по дискредитации ВС РФ, тем временем жители Башкирии предлагают другие методы борьбы.
В Башкирии с 30 апреля и по 15 мая в лесах вводится ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Известно, что запрет вводится в связи с установлением на территории Башкирии IV класса пожарной опасности. Однако есть некоторые исключения.
Алкоголь запретят продавать только 19 мая 2023 года и касаться запрет будет только розничной торговли. В этот день в республике состоится «Последний звонок» выпускников 11-х классов.
В Уфе Дом смерти продолжает увеличивать количество своих жертв. К счастью очередная жертва скандального недостроя на улице Кирова в центре оказалась несмертельной. Девушка гуляла с друзьями по заброшке и в какой-то момент оступилась, после чего упала в шахту лифта. Вытащили молодую девушку из шахты спасатели. Ее передали медикам.
Организаторы объяснили, почему известный певец Митя Фомин выступал в Сибае среди мусора. Выступление певца породило немало инфоповодов. Певец едва не лишился руки, так уж не хотел его отпускать восторженный зритель Марсель. Однако все обошлось, однако внимательные зрители на завирусившемся видео обнаружили мусор прямо на главной сцене мероприятия. Узнали кто виноват.
Суд в Башкирии начнет рассматривать дело об убийстве Дины Махияновой. В связи с этим Mkset вспоминает трагическую историю, случившуюся в Башкирии в августе 2022 года. Ранее следователи завершили расследование убийства 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Как сообщили в пресс-службе СК Башкирии, обвинения по статьям «истязание» и «убийство» предъявлено бывшему мужу убитой 37-летнему жителю Белорецка. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
В Башкирии сформировали медицинскую роту для отправки в зону СВО. В нее войдут врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие специалисты. Сначала медики пройдут обучение в парке «Патриот». Там для них уже проводят занятия по тактической медицине- в полевых и боевых условиях. После этого медработников отправят в зону СВО, где они будут лечить раненых из башкирских батальонов. Отмечается, что состав медицинской роты вошли добровольцы.
Сегодня в Уфе была приостановлена работа двух маршрутов общественного транспорта. В частности, речь идет о маршрутах № 118 и 165т, которые обслуживал частный перевозчик Виктор Искалин. Соответствующее заявление перевозчик подал месяц назад. По словам самого Искалина, данное решение связано с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики. Данные маршруты, в свою очередь, обслуживали маршруты из Уфы до Иглино и Тавтиманово. Подробнее ознакомиться с изменениями можно здесь.