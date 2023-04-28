Замена «Бессмертного полка», запрет алкоголя и индекс шашлыка в Башкирии

В начале апреля очевидцы засняли группу молодых людей, которые выкрикивали националистические лозунги, более десяти лет официально считающиеся экстремистскими. Также молодые мужчины вскидывали вверх руку, напоминающий известный жест приветствия в фашистской Германии в 40-х годах прошлого века. Сразу после инцидента МВД заявило о том, что устанавливает обстоятельства. Однако уже спустя неделю в ведомстве стали сообщать, что ситуацию не комментируют. Одновременно с этим появилась информация от информированных источников в силовых структурах, что молодые люди, попавшие на видео, являются несовершеннолетними, а их выходки на центральной улице якобы не более чем глупые шутки. Адвокат из Уфы Рамиль Гизатуллин побеседовал с Mkset о вероятных причинах, по которым крайне неоднозначная история из центра Уфы, кажется, стихает.