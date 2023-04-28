За чей Фонд: в Башкирии появился новый поворот в деле о поставщике пиксельных елок

«Клирлайт Рус» ранее стала участником скандального разбирательства о закупке пиксельных елок по цене в два раза выше рыночной. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении этого контракта. Фигурантом дела стал экс-директор Хозяйственного управления.