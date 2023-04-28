За чей Фонд: в Башкирии появился новый поворот в деле о поставщике пиксельных елок

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Башкортостанское Управление ФАС привлекло к участию в рассмотрении дела о нарушении закона о конкуренции при закупке световых фигур для Уфы Фонд социально-целевых программ (ФСЦП). Об этом ходатайствовало ГУП «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»).
Ведомство посчитало, что исследование необходимых документов и сведений, имеющихся в распоряжении Фонда социально-целевых программ, «может способствовать установлению нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении между учреждениями и обществом антиконкурентного соглашения».
Ранее антимонопольщики выяснили, что в 2020 году ФСЦП выделил 31 млн рублей на закупку пиксельных елок и световых фигур по запросу мэрии. Средства были предоставлены из имущественного взноса другого юрлица — Регионального фонда.
Тендер проводило ГУП «УАЗ». 56 световых фигур приобрели у подмосковной компании «Клирлайт Рус». В последствии их передали мэрии.
«Клирлайт Рус» ранее стала участником скандального разбирательства о закупке пиксельных елок по цене в два раза выше рыночной. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении этого контракта. Фигурантом дела стал экс-директор Хозяйственного управления.
Сами елки для городов Башкирии закупали в 2019 году, потратив на них 115 млн рублей. Среднерыночная цена на продукцию при этом составляла 60 млн.
Фонд СЦП также оплачивал полеты главы Башкирии на вертолете, но рассчитался за них не полностью. Суд взыскал с организации сотни миллионов рублей.