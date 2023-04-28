mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Изображение материала

За чей Фонд: в Башкирии появился новый поворот в деле о поставщике пиксельных елок

28 апреля 2023, 10:11
Фото: 1MI

ФАС привлекла к участию в деле поставщика пиксельных елок башкирский Фонд СЦП

Организация выделила средства на новогоднюю светотехнику, которую купили в обход конкурсных процедур.

Башкортостанское Управление ФАС привлекло к участию в рассмотрении дела о нарушении закона о конкуренции при закупке световых фигур для Уфы Фонд социально-целевых программ (ФСЦП). Об этом ходатайствовало ГУП «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»).

Ведомство посчитало, что исследование необходимых документов и сведений, имеющихся в распоряжении Фонда социально-целевых программ, «может способствовать установлению нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении между учреждениями и обществом антиконкурентного соглашения».

Елки-2: в Башкирии возбудили новое дело о закупе новогодних гирлянд в обход конкурса
Узнать подробнее

Ранее антимонопольщики выяснили, что в 2020 году ФСЦП выделил 31 млн рублей на закупку пиксельных елок и световых фигур по запросу мэрии. Средства были предоставлены из имущественного взноса другого юрлица — Регионального фонда.

Тендер проводило ГУП «УАЗ». 56 световых фигур приобрели у подмосковной компании «Клирлайт Рус». В последствии их передали мэрии.

«Клирлайт Рус» ранее стала участником скандального разбирательства о закупке пиксельных елок по цене в два раза выше рыночной. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении этого контракта. Фигурантом дела стал экс-директор Хозяйственного управления.

Сами елки для городов Башкирии закупали в 2019 году, потратив на них 115 млн рублей. Среднерыночная цена на продукцию при этом составляла 60 млн.

Фонд СЦП также оплачивал полеты главы Башкирии на вертолете, но рассчитался за них не полностью. Суд взыскал с организации сотни миллионов рублей.

#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Нам просто не на что жить: ФК «Уфа» распродает имущество из-за долгов
Сегодня, 09:17
Почему полиция не комментирует шествие националистов в центре Уфы: мнение адвоката
Сегодня, 08:25
Индекс шашлыка: во сколько жителям Башкирии встанут майские праздники в 2023 году
Сегодня, 06:01
Пока не убили: куда обратиться за помощью жертвам домашнего насилия в Уфе
Сегодня, 11:39
На Советской площади в Уфе снова перекладывают плитку
Сегодня, 11:16