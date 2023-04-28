В Уфе вновь заметили онаниста в общественном месте

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Уфе очевидцы заметили на улице мужчину, которой посреди улицы занимался самоудовлетворением. Акт онанизма в общественном месте заметили неподалеку от остановки «Колхозный рынок». Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На кадрах видео можно заметить, как немолодой мужчина, встав за здание неподалеку от остановки протягивает руку в штаны и далее совершает ей характерные движения.
Примечательно, что это уже не первый раз, когда в Уфе замечают мужчин, публично занимающихся онанизмом. Так, несколькими днями ранее мужчину застали за неприличным занятием прямо у подъезда жилого дома.