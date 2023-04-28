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В Уфе вновь заметили онаниста в общественном месте

28 апреля 2023, 17:11
Фото: mkset.ru
Неизвестный мужчина занялся самоудовлетворением прямо возле остановки общественного транспорта

В Уфе очевидцы заметили на улице мужчину, которой посреди улицы занимался самоудовлетворением. Акт онанизма в общественном месте заметили неподалеку от остановки «Колхозный рынок». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На кадрах видео можно заметить, как немолодой мужчина, встав за здание неподалеку от остановки протягивает руку в штаны и далее совершает ей характерные движения.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда в Уфе замечают мужчин, публично занимающихся онанизмом. Так, несколькими днями ранее мужчину застали за неприличным занятием прямо у подъезда жилого дома.

#Общество#Происшествия#Город
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