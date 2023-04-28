В Уфе в день рождения Жириновского прошла фотовыставка и показ фильма о политике

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Накануне, в кинотеатре «Родина» в Уфе вспомнили основателя партии «ЛДПР» Владимира Жириновского. В день рождения политика состоялось открытие фотовыставки и показ фильма «Живой» о Жириновском от лица государственных делителей, его соратников и однопартийцев.
На фотовыставке представлены фотографии политика в различные периоды его жизни с 90-х годов и до последнего дня его жизни. В частности, показаны фотографии из зарубежных поездок и поездок по территории России, снимки ярких выступлений, а также из личного архива.
Отдельный стенд был посвящен работе Владимира Жириновского с региональным отделением в Башкирии: приезд политика в республику, его встречи с главой, депутатским корпусом, с активом и рядовыми жителями.
— Здесь представлены фотографии, которые показывают этапы его становления от рядового гражданина, которому была небезразлична судьба его страны, до того, как он стал руководителем партии. Фотографии характеризуют его как личность, как политика, — добавила руководительница аппарата Башкортостанского регионального отделения парти ЛДПР Ляйсан Гарипова
Владимир Жириновский неоднократно посещал Башкирию. Во время своего последнего визита в Уфу в 2018 году политик выступал с открытой лекций БашГУ, после чего его попросили стать почетным профессором университета. Уже в 2019 году в День рождения Жириновскому была вручена мантия и удостоверение — эти знаковые события также были представлены на стендах.
В рамках мероприятия был показан часовый фильм «Живой», который рассказывает о жизни политика со слов его соратников, однопартийцев, коллег. В фильме рассказали, каким человеком был Владимир Жириновский.
После посетителей ждал праздничный ужин в честь Дня рождения политика.
Кинотеатр «Родина» в этот день посетили депутаты Госсобрания — Курултай, Горсовета Уфы, местного самоуправления, замглавы администрации г. Уфы, сотрудники администрации главы РБ, а также координаторы местных отделений «ЛДПР», активисты партии, жители и гости столицы.
Посетители после просмотра фотовыставки и фильма делились с теплом вспоминали основателя партии «ЛДПР» и отмечали, что Владимир Жириновский навсегда останется в памяти как человек с великой душой и огромным человеческим сердцем. Как рассказывает Ляйсан Гарипова, после мероприятия посетители звонили и благодарили за организацию дня памяти политика.
— Многотысячные обращения, на которые Владимир Жириновский давал ответы, помогали людям. Это были решения каких-либо проблем, материальная помощь. Всем, чем мог он старался помочь каждому гражданину и каждому дать ответ, — заключила Ляйсан Гарипова
Напомним, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от продолжительной болезни.