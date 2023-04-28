В Уфе в день рождения Жириновского прошла фотовыставка и показ фильма о политике

Владимир Жириновский неоднократно посещал Башкирию. Во время своего последнего визита в Уфу в 2018 году политик выступал с открытой лекций БашГУ, после чего его попросили стать почетным профессором университета. Уже в 2019 году в День рождения Жириновскому была вручена мантия и удостоверение — эти знаковые события также были представлены на стендах.