34-летняя чиновница мэрии Уфы скоропостижно скончалась

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Стало известно об уходе из жизни молодой чиновницы мэрии Уфы.34-летняя Людмила Кузнецова была главным юрисконсультантом в управлении транспорта и связи. Из жизни она ушла в среду, 26 апреля. Сегодня, 28 апреля состоится церемония прощания.
Как сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту Mkset, причины ухода из жизни молодой женщины предстоит выяснить специалистам. Также в мэрии выразили глубокие соболезнования близким и родным Людмилы.