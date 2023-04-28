34-летняя чиновница мэрии Уфы скоропостижно скончалась

Стало известно об уходе из жизни молодой чиновницы мэрии Уфы.34-летняя Людмила Кузнецова была главным юрисконсультантом в управлении транспорта и связи. Из жизни она ушла в среду, 26 апреля. Сегодня, 28 апреля состоится церемония прощания.