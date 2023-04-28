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34-летняя чиновница мэрии Уфы скоропостижно скончалась

28 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI

В Уфе сегодня простятся с юрисконсультом мэрии 34-летней Людмилой Кузнецовой

Причины гибели молодой женщины установят специалисты.

Стало известно об уходе из жизни молодой чиновницы мэрии Уфы.34-летняя Людмила Кузнецова была главным юрисконсультантом в управлении транспорта и связи. Из жизни она ушла в среду, 26 апреля. Сегодня, 28 апреля состоится церемония прощания.

Как сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту Mkset, причины ухода из жизни молодой женщины предстоит выяснить специалистам. Также в мэрии выразили глубокие соболезнования близким и родным Людмилы.

#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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