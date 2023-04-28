В Уфе суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве экс-депутата Кириллу Бадикову

По версии следствия, Бадиков будучи бенефициаром ГК «Госстрой» заключил договоры с дольщиками о строительстве жилья. Многоквартирные дома возводили компании-застройщики ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Во время объекты построены не были и дольщики не получили квартиры. Следователи считают, что полученные от граждан средства Бадиков похитил и потратил по своему усмотрению.