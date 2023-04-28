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В Уфе суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве экс-депутата Кириллу Бадикову

28 апреля 2023, 12:48
Фото: 1MI
Бенефициара ГК «Госстрой» обвиняют в мошенничестве при строительстве ЖК «Московский»

Стало известно, что Верховный суд Башкирии продлил арест экс-депутату Горсовета Уфы Кириллу Бадикову по ходатайству следствия еще до 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Напомним, что Кирилл Бадиков находится под стражей уже больше года, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья.

По версии следствия, Бадиков будучи бенефициаром ГК «Госстрой» заключил договоры с дольщиками о строительстве жилья. Многоквартирные дома возводили компании-застройщики ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Во время объекты построены не были и дольщики не получили квартиры. Следователи считают, что полученные от граждан средства Бадиков похитил и потратил по своему усмотрению.

#Элина Сайфранова
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