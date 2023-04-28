В Уфе перед майскими праздниками пройдут проверки водителей

На территории Уфы в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, пройдут в городе сегодня и завтра. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.