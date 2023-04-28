В Уфе перед майскими праздниками пройдут проверки водителей

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 10:00
На территории Уфы в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, пройдут в городе сегодня и завтра. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что в ходе проверок особое внимание сотрудников ведомства будет уделено выявлению и пресечению случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних в салоне авто.
Помимо этого водителям также напоминают об обязательном использовании ремней безопасности, соблюдении бокового интервала и дистанции в ходе движения. Настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в состоянии опьянения.