В Уфе открылся фонтан «Часы»: показываем момент запуска

Помимо этого вчера в Уфе также запустили несколько других городских фонтанов. Среди них: Семь девушек в Театральном сквере на Гостином Дворе, фонтан у памятника Мустаю Кариму на площади у Дома Профсоюзов, фонтан Курай на площади перед памятником Салавату Юлаеву и новый фонтан на Советской площади перед памятникам Минигали Шаймуратову.