В Уфе открылся фонтан «Часы»: показываем момент запуска

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Уфе состоялось торжественное открытие фонтана «Часы» на площади имени Ленина. Посмотреть на фонтан пришли несколько десятков жителей Уфы, в числе которых корреспондент Mkset.
Помимо этого вчера в Уфе также запустили несколько других городских фонтанов. Среди них: Семь девушек в Театральном сквере на Гостином Дворе, фонтан у памятника Мустаю Кариму на площади у Дома Профсоюзов, фонтан Курай на площади перед памятником Салавату Юлаеву и новый фонтан на Советской площади перед памятникам Минигали Шаймуратову.
Также вчера, 28 апреля, в Уфе запустили фонтаны на площади у Дворца Молодежи, Танцующие журавли в сквере Дубки на ГДК, фонтан на площади имени Серго Орджоникидзе, а также фонтан в парке Ленина.
В субботу, 29 апреля, запланирован запуск фонтана в парке Кашкадан. А первого мая в ходе праздничного фестиваля национальных культур «Уфа город дружбы и единства» откроют фонтан в парке Первомайский.
Примечательно, что ранее жители Уфы обратили внимание на то, что фонтан в сквере Мустая Карима не работает должным образом. По их словам, подача воды якобы прекратилась едва ли не сразу после завершения церемонии открытия, Ситуацию прокомментировали в мэрии города.