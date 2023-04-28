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В Уфе открылся фонтан «Часы»: показываем момент запуска

28 апреля 2023, 09:12
Фото: 1MI
На открытии фонтана собрались несколько десятков человек

В Уфе состоялось торжественное открытие фонтана «Часы» на площади имени Ленина. Посмотреть на фонтан пришли несколько десятков жителей Уфы, в числе которых корреспондент Mkset.

Видео: 1MI

Помимо этого вчера в Уфе также запустили несколько других городских фонтанов. Среди них: Семь девушек в Театральном сквере на Гостином Дворе, фонтан у памятника Мустаю Кариму на площади у Дома Профсоюзов, фонтан Курай на площади перед памятником Салавату Юлаеву и новый фонтан на Советской площади перед памятникам Минигали Шаймуратову.

Также вчера, 28 апреля, в Уфе запустили фонтаны на площади у Дворца Молодежи, Танцующие журавли в сквере Дубки на ГДК, фонтан на площади имени Серго Орджоникидзе, а также фонтан в парке Ленина.

В субботу, 29 апреля, запланирован запуск фонтана в парке Кашкадан. А первого мая в ходе праздничного фестиваля национальных культур «Уфа город дружбы и единства» откроют фонтан в парке Первомайский.

Примечательно, что ранее жители Уфы обратили внимание на то, что фонтан в сквере Мустая Карима не работает должным образом. По их словам, подача воды якобы прекратилась едва ли не сразу после завершения церемонии открытия, Ситуацию прокомментировали в мэрии города.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Видео
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