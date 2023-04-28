В Уфе несколько месяцев ограничат движение по улице Авроры

— с 09:00 11 мая по 21:00 15 июля на всю ширину проезжей части от перекрестка улиц Авроры/Батырская до торца ж/д №29 по улице Авроры;

— с 09:00 17 июля по 21:00 23 июля перекрытие ½ проезжей части нечетной стороны улицы Авроры от торца здания по улице Батырская, 41 до торца ж/д №18 по улице Батырская, включая перекрытие улицы Батырской на всю ширину проезжей части;

— с 21:00 23 июля по 21:00 10 августа перекрытие ½ проезжей части нечетной стороны ул. Авроры от торца здания по ул. Батырская, 41 до перекрестка ул. Авроры/Батырская;

— с 09:00 24 июля по 21:00 20 сентября на всю ширину проезжей части от торца ж/д №25 по ул. Авроры до перекрестка ул. Авроры/Рабкоров.



