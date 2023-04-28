mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

В Уфе несколько месяцев ограничат движение по улице Авроры

28 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI
Ограничения связаны с со строительством тепловой сети на участке

В Уфе на несколько месяцев ограничат движение по улице Авроры. Суммарно ограничения продлятся с 11 мая по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МУП «УИС».

Как сообщили на предприятии, движение будет частично ограничено в связи со строительством тепловой сети. Ограничения вводятся следующим образом:

— с 09:00 11 мая по 21:00 15 июля на всю ширину проезжей части от перекрестка улиц Авроры/Батырская до торца ж/д №29 по улице Авроры;
— с 09:00 17 июля по 21:00 23 июля перекрытие ½ проезжей части нечетной стороны улицы Авроры от торца здания по улице Батырская, 41 до торца ж/д №18 по улице Батырская, включая перекрытие улицы Батырской на всю ширину проезжей части;
— с 21:00 23 июля по 21:00 10 августа перекрытие ½ проезжей части нечетной стороны ул. Авроры от торца здания по ул. Батырская, 41 до перекрестка ул. Авроры/Батырская;
— с 09:00 24 июля по 21:00 20 сентября на всю ширину проезжей части от торца ж/д №25 по ул. Авроры до перекрестка ул. Авроры/Рабкоров.

Напомним, ранее в Уфе в связи с ремонтом дорожного полотна ограничили движение по улице Города Галле на участке от ул. Зорге до проспекта Октября. Движение здесь будет частично перекрыто до 2 октября.

 

Читайте также:
Улицу Октябрьской революции в центре Уфы полностью закроют для автомобилей до осениТяжелый день: в Уфе часть проспекта Октября в час пик перекрыл автобус
#Азамат Нухов#Общество#Город
Подпишитесь
Нам просто не на что жить: ФК «Уфа» распродает имущество из-за долгов
Сегодня, 09:17
Почему полиция не комментирует шествие националистов в центре Уфы: мнение адвоката
Сегодня, 08:25
Индекс шашлыка: во сколько жителям Башкирии встанут майские праздники в 2023 году
Сегодня, 06:01
За чей Фонд: в Башкирии появился новый поворот в деле о поставщике пиксельных елок
Сегодня, 10:11
Пока не убили: куда обратиться за помощью жертвам домашнего насилия в Уфе
Сегодня, 11:39
На Советской площади в Уфе снова перекладывают плитку
Сегодня, 11:16