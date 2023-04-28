В Подмосковье с 24 по 26 мая пройдет 27-й Российский интернет-форум

“В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского ИТ. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена, - отметил директор РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников. - Экономика Рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24%, хотя изначально мы предполагали рост всего 11%. Чтобы развиваться ещё больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для ИТ-отрасли, мы надеемся, традиционно станет РИФ-2023. “РИФ объединяет!” - один из главных слоганов форума этого года”.