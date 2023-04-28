В Подмосковье с 24 по 26 мая пройдет 27-й Российский интернет-форум

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
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Updated Сегодня, 18:44
Инициатором мероприятия выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера РИФ.
Напомним, на протяжении многих лет РИФ является площадкой для демонстрации достижений ИТ-отрасли, а также для обмена опытом. Более того, именно здесь выявляются главные тренды будущего и рассматриваются идеи экономического роста, основанного на технологическом развитии и новых моделях управления экономикой и социально-политической сферой, пишет gorod55.ru.
“В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского ИТ. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена, - отметил директор РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников. - Экономика Рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24%, хотя изначально мы предполагали рост всего 11%. Чтобы развиваться ещё больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для ИТ-отрасли, мы надеемся, традиционно станет РИФ-2023. “РИФ объединяет!” - один из главных слоганов форума этого года”.
В качестве основных тем РИФ-2023 заявлены: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, ИТ-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в ИТ-сфере, МСП и стартапы, софт, медиа, телеком, искусственный интеллект, дизайн, Mobile, управление цифровыми продуктами, цифровая трансформация традиционных отраслей экономики, промышленности, госуправления и др.
Традиционно в РИФ принимают участие топ-менеджеры крупнейших компаний сферы ИТ.
Российский интернет-форум (РИФ) проводится каждый год с 1997 года. Мероприятие является основным событием ИТ-отрасли, которое собирает в выездном формате тысячи специалистов и экспертов.
В 2023 году РИФ пройдет в привычном офлайн-формате на подмосковной площадке пансионата “Лесные дали” Управделами Президента Российской Федерации. Мероприятие ежегодно удивляет своими активностями и форматами: участников ждут актуальные темы, полезный контент, активный спорт, множество бизнес-встреч и нетворкинг на природе.