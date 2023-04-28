В Москве состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности

В свою очередь, Совет Федерации неоднократно отмечал достижения института. Так, председатель Софведа Валентина Матвиенко своим распоряжением включила «ПЕГАЗ» в состав экспертного Совета, который будет работать над пошаговым достижением России технологического суверенитета. Подчеркивается, что деятельность государственного органа нацелена на достижение высокой инновационной активности российского бизнеса. Здесь важно отметить, что «ПЕГАЗ» уже в течение многих лет ведет свою деятельность в данном направлении, создавая собственные технологии и оборудование, которые в дальнейшем лягут в основу технологического суверенитета.