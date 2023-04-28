В Москве состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Updated Сегодня, 14:16
Международный день интеллектуальной собственности, ежегодно отмечаемый в конце апреля, в этом году приобрел особое значение. В свете недавних событий, когда многие зарубежные компании приняли решение покинуть российский рынок, российское правительство и производители сосредоточили свои усилия на создании и развитии собственных конкурентоспособных технологий, товаров и сервисов, способных занять новые ниши.
Так, ранее Совет Федерации создал экспертно-консультативный Совет, в который вошли представители федеральных органов государственной власти, крупнейших корпораций, научного и экспертного сообщества. Целью Совета называют разработку концепции технологического развития и обсуждения государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.
Примечательно, что в качестве представителя нефтегазового сектора в Совет вошел уфимский научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ». Отмечается, что институт обладает наибольшим количеством лицензий в нефтегазохимии, что делает её лидером в своём направлении.
В свою очередь, Совет Федерации неоднократно отмечал достижения института. Так, председатель Софведа Валентина Матвиенко своим распоряжением включила «ПЕГАЗ» в состав экспертного Совета, который будет работать над пошаговым достижением России технологического суверенитета. Подчеркивается, что деятельность государственного органа нацелена на достижение высокой инновационной активности российского бизнеса. Здесь важно отметить, что «ПЕГАЗ» уже в течение многих лет ведет свою деятельность в данном направлении, создавая собственные технологии и оборудование, которые в дальнейшем лягут в основу технологического суверенитета.
Для обсуждения актуальных вопросов и выработки дальнейших действий, при Председателе СФ ранее было проведено специальное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности. В заседании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, омбудсмен по авторскому и патентному праву, интеллектуальной собственности при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Алексей Рябинин. Делегатом уфимского проектного института «ПЕГАЗ» на мероприятии стал председатель совета директоров Искандер Сунгатуллин.