В мэрии рассказали, какие мероприятия ждут жителей Уфы в День победы

В мэрии также сообщают, что в период с 8 по 9 мая с 14:00 до 23:00 на площади Ленина будет организован показ 40 единиц ретро-техники. Непосредственно в день праздника там развернется полевая кухня. Помимо этого на парковке Русского драматического театра с 8 по 9 мая уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть историческую технику из Красногорска и БМП военно-патриотического парка «Патриот».