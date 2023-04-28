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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

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В мэрии рассказали, какие мероприятия ждут жителей Уфы в День победы

28 апреля 2023, 15:33
Фото: 1MI

Будет ли салют в День Победы 9 мая в Уфе

В праздничной программе: фейерверк, парад и другие мероприятия

В Уфе в честь Дня победы состоится праздничный концерт, парад и фейерверк. Программу мероприятий публикует администрация Уфы.

Так. в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади. В 11:00 цветы возложат к Вечному огню в парке Победы.

В 12:00 на проспекте Октября начнется парад. Как сообщили в администрации, участие в шествии примут территориальные органов исполнительной власти, ветераны боевых действий и военной службы, а также курсанты и кадеты, а также Уфимский гарнизон.

В 13:00 на площади перед Русдрамтеатром стартует праздничный концерт. Помимо этого праздничная программа с участием творческих коллективов Башкирии с 16:00 до 22:00 пройдет и на Советской площади.

В 23:00 на площади Ленина состоится фейерверк.

В мэрии также сообщают, что в период с 8 по 9 мая с 14:00 до 23:00 на площади Ленина будет организован показ 40 единиц ретро-техники. Непосредственно в день праздника там развернется полевая кухня. Помимо этого на парковке Русского драматического театра с 8 по 9 мая уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть историческую технику из Красногорска и БМП военно-патриотического парка «Патриот».

 

#Азамат Нухов#Общество#Город
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