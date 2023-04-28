В Башкирии жителям запретили жарить шашлыки

Однако, как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров, запрет не распространяет на приусадебные участки в СНТ, на огороды и дачи. Следовательно, там жарить шашлыки разрешается, но при сторонам соблюдении правил пожарной безопасности: