В Башкирии жителям запретили жарить шашлыки

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Башкирии до 16 мая действует осотовый противопожарный режим. Запрещается в эти дни разведение у и приготовление шашлыков в парках, в лесных массивах и у водных объектов.
Однако, как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров, запрет не распространяет на приусадебные участки в СНТ, на огороды и дачи. Следовательно, там жарить шашлыки разрешается, но при сторонам соблюдении правил пожарной безопасности:
Напомним, что с 30 апреля и по 15 мая в Башкирии также вводится ограничение на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств.