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В Башкирии жителям запретили жарить шашлыки

28 апреля 2023, 04:48
Фото: 1MI

В Госкомитете по ЧС напомнили, где в Башкирии запрещено жарить шашлыки

Ранее был введён запрет на посещение леса.

В Башкирии до 16 мая действует осотовый противопожарный режим. Запрещается в эти дни разведение у и приготовление шашлыков в парках, в лесных массивах и у водных объектов.

Однако, как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров, запрет не распространяет на приусадебные участки в СНТ, на огороды и дачи. Следовательно, там жарить шашлыки разрешается, но при сторонам соблюдении правил пожарной безопасности: 

  • использовать готовый уголь
  • сила ветра должна быть не более 5 м/с
  • мангал нужно ставить не ближе 5 метров от строений
  • в радиусе 2 м от мангала — убрать сухую траву
  • рядом с мангалом — поставить огнетушитель, ведро с водой, лопату. 

Напомним, что с 30 апреля и по 15 мая в Башкирии также вводится ограничение на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств.

Жителям Башкирии запретили посещать леса
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#Элина Сайфранова
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